Chandryaan 3: चांद के और करीब पहुंचेगा भारत का मून मिशन, निचली कक्षा में लाने के लिए विक्रम लैंडर की होगी ‘डीबूस्टिंग’

चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। आज भारत का मून मिशन चांद के काफी करीब पहुंच जाएगा। डीबूस्टिंग के जरिए स्पीड कम की जाएगी और चांद की निचली कक्षा में प्रवेश होगा।

चंद्रयान 3 की अग्निपरीक्षा

चंद्रयान 3 चांद के और ज्यादा करीब पहुंचने जा रहा है। आज यानी कि शुक्रवार को दोपहर चार बजे करीब विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग की जाएगी। यानी कि विक्रम की रफ्तार को कुछ कम कर चांद की निचली कक्षा में लाया जाएगा। ये प्रक्रिया काफी अहम बताई जा रही है क्योंकि इसके सफल होने के बाद भारत का मून मिशन चांद से बस कुछ ही दूर रह जाएगा। फिर 23 अगस्त को चांद के ही दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करवाई जाएगी। अब रफ्तार कम करने की बारी जानकारी के लिए बता दें कि आज दोपहर चार बजे करीब विक्रम लैंडर की डीबूस्टिंग की जाएगी। उसकी रफ्तार कम कर उसे निचली कक्षा में लाया जाएगा। इसी प्रक्रिया को 20 अगस्त को भी दोबारा किया जाएगा। यानी कि चांद के और ज्यादा करीब आने के लिए विक्रम की रफ्तार को लगातार कम किया जाएगा। पिछली बार जब चंद्रयान 2 क्रैश किया था, तब रफ्तार का कम ना होना एक बड़ा कारण था। Also Read चांद के और करीब पहुंचा भारत का चंद्रयान 3, आज अलग हो जाएंगे प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल सबसे बड़ी चुनौती क्या? वैसे अब चंद्रयान 3 में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से गलती की गुंजाइश काफी कम हो गई है। इसी वजह से कल सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 दो हिस्सों में बंट गया था। यहां ये समझना जरूरी है कि चंद्रयान 3 अभी तक चांद की 100 किलोमीटर वाली कक्षा में प्रवेश नहीं किया है। ऐसे में जब तक वो वहां नहीं पहुंच जाता, चंद्रयान का ये मिशन बड़ी चुनौती रहने वाला है। पिछली गलती से क्या सीखा? जानकार बताते हैं कि लैंडिंग के वक्त काफी धूल उड़ेगी, ऐसे में जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाए, वो बाहर नहीं निकलेगा। वैसे इस बार पुरानी गलतियों से काफी कुछ सीख लिया गया है। इस बार लैंडिंग साइट के लिए 500×500 मीटर के छोटे से जगह के बदले 4.3 किमी x 2.5 किमी के बड़े जगह को टारगेट किया गया है। इसका यह मतलब हुआ कि इस बार लैंडर को ज्यादा जगह मिलेगी और वो आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा।

