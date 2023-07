Chandrayaan-3 Launch: डर, उम्मीद और खुशी के वो 15 मिनट… ये स्टेज पार हुई तो झूम उठेगा पूरा हिंदुस्तान

Chandrayaan-3 Moon Mission Launch: इससे पहले भी भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास कर चुका है लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है।

चंद्रयान-3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। (फोटो : पीटीआई)

ISRO Chandrayaan 3 Mission LVM3-M4 Launch: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) ने घोषणा की है कि चांद पर अपना अभियान चंद्रयान- 3 14 जुलाई की दोपहर 2.35 बजे भेजेगा। इससे पहले भी भारत यह प्रयास तीन बार कर चुका है लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी है। भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। ऐसा अभी तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ही कर पाए हैं। अब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान- 3 लॉन्च किए जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि भारत का यह सपना इस बार पूरा हो जाएगा। डर, उम्मीद, खुशी और दुख के 15 मिनट चंद्रयान-3 पर काम 2020 में शुरू हुआ था जिसमें वैज्ञानिक और इंजीनियर इसके डिजाइन और योजना पर काम कर रहे थे। लेकिन कोविड-19 के आने के बाद इसे पूरी तरह तैयार करने में वक्त लग गया। यह 2019 के 6 सितंबर की उस रात के बाद किया जा रहा था जब पूरा देश चंद्रयान के सफल लैंड कर जाने की उम्मीद में नज़र गढ़ाए बैठा था। लेकिन आखिर के 15 मिनट में कुछ ऐसा हुआ कि यह सपना पूरा नहीं हो सका। चंद्रयान मिशन में ISRO ने किये 3 बड़े सुधार, अब नहीं होगी चंद्रयान की क्रैश लैंडिंग | VIDEO 47 दिनों में 3 लाख 84 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर भारत भी उस फेहरिस्त में शामिल होने वाला था जहां रूस, अमेरिका और चीन पहले से मौजूद हैं लेकिन आखिर के 15 मिनट में यह उम्मीद बिखर गई। Also Read Chandrayan-3 Launch: चंद्रयान-3 को लेकर आया बड़ा अपडेट, 13 जुलाई को होगी लॉन्चिंग, ISRO चीफ बोले- 19 तक जारी रहेगा अभियान तब इसरो प्रमुख ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से कहा था, “ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है, चांद का चक्कर लगा रहे आर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल इमेज ली है।” अब इसरो ने उन कमियों पर काम किया है जिससे सॉफ्ट लैंडिंग की जा सके। क्यों इतना ज़रूरी है चंद्रयान- 3 की सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान- 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। चांद को लेकर हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारियां मौजूद नहीं हैं इसलिए यह ज़रूरी है कि चांद को जान पाएं।

