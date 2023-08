Chandrayaan 3 Mission: कुछ देर में सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा, चांद की ऑर्बिट में होगा दाखिल, यहां देखें LIVE लोकेशन

बताया जा रहा है कि शाम सात बजे के करीब चंद्रयान चांद की आर्बिट में खुद को स्थापित कर लेगा। इस पूरी प्रक्रिया को लूनर ऑर्बिट इंजेक्‍शन (LOI) कहा जाता है।

चंद्रयान 3 की अग्निपरीक्षा

Chandrayaan 3 Mission Latest Update: भारत का चंद्रयान 3 मिशन अब चांद के काफी पहुंच गया है। आज शनिवार को उसे चांद की ऑर्बिट में दाखिल हो जाना है। ISRO ने बताया है कि अभी तक सबकुछ एकदम सही चल रहा है, जैसा अनुमान किया गया था, उसी के मुताबिक चंद्रयान आगे बढ़ रहा है। उसी कड़ी में अब मिशन का सबसे अहम पड़ाव आ गया है जब चंद्रयान चांद की ऑर्बिट में खुद को दाखिल करेगा। बताया जा रहा है कि शाम सात बजे के करीब चंद्रयान चांद की आर्बिट में खुद को स्थापित कर लेगा। इस पूरी प्रक्रिया को लूनर ऑर्बिट इंजेक्‍शन (LOI) कहा जाता है। इससे पहले पांच बार चंद्रयान 3 धरती की ऑर्बिट के पांच चक्कर लगा चुका है। लेकिन अब उस धरती की आर्बिट से बाहर निकलने का समय आ गया है। चांद की आर्बिट में दाखिल होने की तैयारी है, अगर सब सही रहा तो शाम सात बजे इसरो ये कमाल भी कर देगा। इसके बाद तो सारी नजर 23 अगस्त पर रहेगी जब चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा।

