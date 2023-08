आज चांद पर भारत की सबसे बड़ी चढ़ाई, चंद्रयान 3 को दक्षिणी ध्रुव पर करनी है लैंडिंग, लूना 25 से मिली सीख इतिहास रचने के बेहद करीब लाई

भारत का चंद्रयान 3 आज इतिहास रचने के काफी करीब है। जिस मंजिल पर कई देश जाने से कतरा रहे थे, वहां भारत पहुंचने जा रहा है।

CHANDRAYAAN 3 आज रचेगा इतिहास

भारत का चंद्रयान 3 आज इतिहास रचने के बेहद करीब है। जिस पल का इंतजार कई दिनों से था, अब आखिरकार उसका वक्त आ गया है। चंद्रयान 3 पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला है। ये चांद का वो हिस्सा है जिसे दुनिया के कई देश एक्सप्लोर करना चाहते हैं। रूस का लूना 25 तो ये करते-करते फेल भी हो चुका है। ऐसे में अब भारत के पास एक अलग ही क्रांति लिखने का सुनहरा मौका है। इसरो ने कुछ घंटे पहले ही एक और ट्वीट कर बताया है कि सबकुछ बिल्कुल ठीक है और विक्रम लैंडिंग करने को पूरी तरह तैयार है। बताया जा रहा है कि भारत का चंद्रयान 3 आज शाम को 6 बजकर 4 मिनट पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने जा रहा है। अब यहां ये समझना जरूरी है कि चंद्रयान कोई एक झटके में पलक झपकते ही कोई लैंडिंग नहीं करने वाला है। वो तो कच्छुए की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जितना करीब आता जाएगा, रफ्तार भी उतनी ही कम होती जाएगी। अब यहीं इसरो ने रूस के लूना 25 से सबक लिया है। रूस को इस बात पर बड़ा मान था कि उसका लूना 25 भारत के इसरो से पहले चांद पर पहुंच गया। लेकिन उसका ये गुमान ही उसे ले डूबा और ओवर स्पीडिंग की वजह से उसका लूना गलत ऑर्बिट में दाखिल हुआ और फिर चांद पर जा क्रैश कर गया। चंद्रयान 2 भी समय रहते अपनी रफ्तार को कम नहीं कर पाया था और उसकी चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई थी। लेकिन अब चंद्रयान 3 ने पुरानी सभी गलतियों से सीखा है। इसी वजह से एक बार भी भारत का मून मिशन हड़बड़ी में नहीं दिखा और हर पड़ाव को पार करता चला गया। अब इसी कड़ी में अब किस तरह से विक्रम की रफ्तार कम होती चली जाएगी, ये समझ लेना जरूरी है।

