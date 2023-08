Live

Chandrayaan 3 Landing Live: बस 9 घंटे और… इतिहास रचने से सिर्फ इतने कदम दूर है चंद्रयान-3, देशभर में मांगी जा रहीं दुआएं

चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती की गई।

chandrayan 3 (फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

ISRO Chandrayaan-3 Moon Mission Landing Live: भारत का महत्वकांशी मून मिशन चंद्रयान-3 आज चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। ISRO के अनुसार, चंद्रयान-3 आज (23 अगस्त) को शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश सफलता पूर्वक लैंड नहीं कर पाया है, ऐसे में अगर चंद्रयान-3 सफल लैंडिंग कर पता है तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरने का सीधा प्रसारण 23 अगस्त 2023 को इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और डीडी नेशनल पर दिखाया जाएगा। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मिशन तय समय पर है। सिस्टम की नियमित जांच चल रही है। सबकुछ सुचारू रूप से जारी है। वहीं, उत्तर प्रदेश में चंद्रयान 3 मिशन को स्कूलों में लाइव प्रसारण दिखाने का आदेश जारी किया गया है। महानिदेश स्कूल शिक्षा विभाग और राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। इसमें 23 अगस्त की शाम को एक घंटे के लिए स्कूल और शिक्षण संस्थान में बच्चों को लाइव प्रसारण दिखाने के लिए कहा गया है। चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर लैंडिंग से जुड़े पल-पल के अपडेट्स के लिए पढ़ें जनसत्ता.कॉम। Chandrayaan 3 Live: खगोलशास्त्रियों ने जताई सफल लैंडिंग की उम्मीद खगोलशास्त्री डॉ आर.सी. कपूर ने कहा कि दुनिया और विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रयान पर नजर रख रही हैं। ISRO दुनिया की सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। हमें उम्मीद है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग में सफल होंगे। इसके साथ ही इसरो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग (सफल लैंडिंग) करने वाली चौथी एजेंसी बन जाएगी। Chandrayaan 3 Live: ISRO का टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सेंटर कमांड जारी करेगा जो अंतरिक्ष यान को नीचे उतरना शुरू करने का संकेत देगा बेंगलुरु में ISRO का टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सेंटर (ISTRAC) 5 बजकर 47 मिनट पर एक कमांड जारी करेगा जो अंतरिक्ष यान को नीचे उतरना शुरू करने का संकेत देगा। कक्षा में लगभग 6000 किमी/घंटा के वेग से, टचडाउन करते समय यान को शून्य के करीब धीमा करना होगा। इसे 10 किमी/घंटा की गति से भी सुरक्षित रूप से उतरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चंद्रयान-3 के बुधवार शाम को चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से चंद्रयान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया है।