सही मायनों में चंदा मामा दूर के! Chandrayaan 3 के सामने आ सकती हैं ये चुनौतियां

असल में साइंस ने तरक्की तो काफी कर ली है, वैज्ञानिकों ने स्पेस रिसर्च में अलग ही क्रांति की है, लेकिन फिर भी चांद का वातावरण, वहां का बदला माहौल सभी कैलकुलेशन को कई बार फेल कर जाता है।

चंद्रयान 3 के सामने चुनौतियां

भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 मिशन कल यानी कि 14 मई अपना सफर शुरू करने जा रहा है। दोपहर ढाई बजे श्रीहरिकोटा से रॉकेट को लॉन्च कर दिया जाएगा। अब चांद पर ये कोई पहला मिशन नहीं है, कई देश कई मौकों पर चांद तक की दूरी तय कर चुके हैं। लेकिन कितनों की सफल लैंडिंग हुई? कितने मिशन खुद को 100 फीसदी सफल बता सकते हैं? यहीं दो वो सवाल हैं जो चंद्रयान 3 के सामने बड़ी चुनौती है। असल में साइंस ने तरक्की तो काफी कर ली है, वैज्ञानिकों ने स्पेस रिसर्च में अलग ही क्रांति की है, लेकिन फिर भी चांद का वातावरण, वहां का बदला माहौल सभी कैलकुलेशन को कई बार फेल कर जाता है। इसी वजह से भारत का चंद्रयान 2 मिशन भी फेल हुआ था। ऐन वक्त पर विक्रम चांद की धरती पर सीधे क्रैश कर गया था। अब ये तो बस एक उदाहरण था, लेकिन कारण कई है जिस वजह से इतने सालों बाद भी कहा जाता है- सही मायनों में चंदा मामा दूर के

