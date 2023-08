Chandrayaan-3: ‘इंटरस्टेलर’ से भी कम है चंद्रयान-3 की लागत, भारत के मून मिशन पर जानिए क्या बोले एलन मस्क?

Chandrayaan-3: न्यूजथिंक ने लिखा, "जब आपको पता चलता है कि चंद्रयान-3 के लिए भारत का बजट 75 मिलियन डॉलर और फिल्म इंटरस्टेलर 165 मिलियन डॉलर थी तो आप हैरान रह जाएंगे।'

न्यूज डेस्क Edited by Vivek Awasthi Written by

Chandrayaan-3: एलन मस्क ने भारत के चंद्रयान-3 मिशन के बारे में एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

