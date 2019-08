Chandrayaan-2 ने खींची धरती की ये खूबसूरत तस्वीरें, ISRO ने की जारी

चंद्र मिशन ‘चंद्रयान-2’ ने अंतरिक्ष से पहली बार पृथ्वी की तस्वीरें भेजी है। इन तस्वीरों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। रविवार को ISRO द्वारा जारी तस्वीरों के कैप्शन में लिखा है, “चंद्रयान-2 में विक्रमलैंडर द्वारा क्लिक की गई धरती की खूबसूरत तस्वीरों का पहला सेट 3 अगस्त 2019 17:28 UT पर चंद्रयान-2 के L14 कैमरा द्वारा क्लिक की गई।”

ISRO के अनुसार चंद्रमा के गरुत्व क्षेत्र में प्रवेश करने पर चंद्रयान-2 के प्रोपेलिंग सिस्टम का इस्तेमाल अंतरिक्ष यान की स्पीड को कम करने में किया जाएगा। जिससे यह चंद्रमा की शुरुआती कक्षा में जा सके। इसके बाद चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान-2 को पहुंचाया जाएगा।

Earth as viewed by #Chandrayaan2 LI4 Camera on August 3, 2019 17:32 UT

