प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर अपनी एक्साइटमेंट का इजहार किया है। पीएम ने कहा कि उनके साथ देश के युवा और भूटान के भी युवा मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भारतीय वैज्ञानिकों का आज कौशल देखेगी।

I am extremely excited to be at the ISRO Centre in Bengaluru to witness the extraordinary moment in the history of India’s space programme. Youngsters from different states will also be present to watch those special moments! There would also be youngsters from Bhutan.