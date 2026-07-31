पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पहले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़े थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे। CBI का दावा है कि जांच में इनके कुछ टीएमसी नेताओं के संपर्क में रहने के संकेत भी मिले हैं, जिससे मामले ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है।

कौन हैं गिरफ्तार आरोपी?

CBI ने जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान सागर सोनकर और साहिब सोनकर के रूप में हुई है। दोनों चंद्रनाथ रथ के साथ काम करते थे। जांच अधिकारियों के मुताबिक, दोनों पर आरोप है कि उन्होंने ही उन शूटरों को कथित तौर पर हायर किया था, जिन्होंने चंद्रनाथ रथ की हत्या की थी।

एक CBI अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपी पहले टीएमसी से जुड़े थे और बाद में भाजपा में आ गए थे। हालांकि, जांच में यह सामने आया है कि भाजपा में आने के बाद भी उनका टीएमसी के कुछ सदस्यों से संपर्क बना हुआ था। अधिकारियों का यह भी दावा है कि सागर सोनकर रथ के साथ काम करने के दौरान एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के कार्यालय से लैंडलाइन कॉल के जरिए संपर्क में था।

कोलकाता की अदालत में पेश करेगी CBI

दोनों आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। CBI उन्हें कोलकाता की विशेष अदालत में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। एजेंसी ने हत्या और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पहले भी हो चुकी हैं कई गिरफ्तारियां

इस मामले में इससे पहले भी सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें बिहार के मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्य, जबकि उत्तर प्रदेश के विनय राय, ज्ञानेंद्र सिंह, नवीन सिंह, गोलू सिंह और राज कुमार सिंह शामिल हैं।

कैसे हुई थी चंद्रनाथ रथ की हत्या?

6 मई की रात चंद्रनाथ रथ अपने एसयूवी वाहन से मध्यमग्राम स्थित घर लौट रहे थे। घर से लगभग 100 मीटर पहले एक कार ने उनकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। इसी दौरान एक बाइक उनकी एसयूवी के पास पहुंची और हमलावरों ने बंद खिड़की के शीशे के पार करीब 10 गोलियां दाग दीं। गंभीर रूप से घायल रथ की कुछ ही देर बाद मौत हो गई।

कौन थे चंद्रनाथ रथ?

चंद्रनाथ रथ भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी थे। वे लंबे समय से सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी रहे थे। जब सुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे, तब भी रथ उनके साथ काम करते थे। वर्ष 2020 में अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के बाद रथ उनके निजी सहायक बने। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने, जिसके बाद रथ उनकी टीम में कार्यकारी सहायक के रूप में कार्यरत थे।

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