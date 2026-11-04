आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले का 6.5 करोड़ रुपये की लागत से रेनोवेशन किया गया है। नई दिल्ली के जनपथ रोड स्थित इस बंगले को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ-साथ इसकी ऐतिहासिक पहचान को भी बरकरार रखा गया है। केंद्र सरकार की कंपनी NBCC (India) Ltd ने महज साढ़े तीन महीने में इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सरकारी आवास इन दिनों चर्चा में है। नई दिल्ली के 1, जनपथ रोड पर स्थित इस बंगले को नए सिरे से तैयार करने में करीब 6.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। NBCC (India) Ltd ने बुधवार को एक बयान जारी कर इस रेनोवेशन प्रोजेक्ट की जानकारी दी। कंपनी के मुताबिक, बंगले को अपग्रेड करने का काम पूरा होने के बाद 22 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया था।

1930 के दशक में बना था बंगला

NBCC के मुताबिक, यह बंगला 1930 के दशक में बनाया गया था। इसने दिल्ली के इतिहास के करीब एक सदी लंबे दौर को देखा है। हालांकि, समय के साथ इसकी इमारत काफी जर्जर हो गई थी। ऐसे में इसके पुराने ढांचे को मजबूत बनाने के साथ-साथ इसकी ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय पहचान को सुरक्षित रखना भी बड़ी चुनौती थी।

कंपनी ने बताया कि इस काम के दौरान विशेष रेट्रोफिटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसके जरिए बंगले की संरचना को मजबूती दी गई, जबकि इसकी पुरानी बनावट और विरासत से जुड़ी खासियतों को बरकरार रखा गया। NBCC ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में इस बात का खास ध्यान रखा गया कि इमारत को नया रूप देने के दौरान उसकी मूल पहचान प्रभावित न हो।

बंगले में जोड़ी गईं आधुनिक सुविधाएं

रेनोवेशन के बाद बंगले को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें नए और आकर्षक इंटीरियर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल और नेट-जीरो कॉन्सेप्ट को भी शामिल किया गया है। बंगले के आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए लैंडस्केपिंग का काम भी किया गया है।

NBCC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) केपी महादेवस्वामी ने कहा कि किसी भी ऐतिहासिक इमारत को बहाल करने के लिए इंजीनियरिंग की सटीकता के साथ उसके इतिहास का सम्मान करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि महज साढ़े तीन महीने में इस बंगले को नया रूप देना कंपनी की टीम की मेहनत और समय पर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

क्या है NBCC?

NBCC (India) Ltd केंद्र सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। कंपनी मुख्य रूप से निर्माण, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और पुनर्विकास से जुड़े काम करती है। कंपनी को ही चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले के रेनोवेशन और रेस्टोरेशन का जिम्मा सौंपा गया था।

जुलाई 2024 में नायडू ने की थी गृह प्रवेश की पूजा

चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री चुने जाने के कुछ समय बाद जुलाई 2024 में इस बंगले में गृह प्रवेश की पूजा की थी। दिल्ली आने पर वह इसी सरकारी आवास में ठहरते हैं। इस बंगले में केंद्रीय मंत्रियों के साथ कई अहम बैठकें भी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान यह आवास राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है।

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दिल्ली में वकीलों और दिल्ली पुलिस के कर्मियों के बीच टकराव के बाद शाहदरा थाने के तत्कालीन प्रभारी (एसएचओ) अरुण कुमार का ट्रांसफर हो गया था। अब उन्हें इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) शाखा में तैनात किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।