देश की राजधानी दिल्‍ली के सबसे व्‍यस्‍ततम इलाकों में से एक चांदनी चौक इन दिनों सुर्खियों में है। आयकर विभाग (IT) विभाग ने चंदानी चौक में छापा मारकर हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया है। यहां तहखानों में 180 बेनामी लॉकर्स का पता चला है। IT विभाग अब तक करोड़ों रुपया जब्‍त कर चुका है। सूत्रों ने न्‍यूज एजेंसी ‘ANI’ को बताया कि फिलहाल 5 लॉकरों को ही खोला गया है। इनमें से 5.4 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग के अभियान में अब तक 30.4 करोड़ रुपया बरामद किया जा चुका है। IT विभाग के सूत्रों पर भरोसा करें तो अभी 175 लॉकरों को खोला जाना बाकी है। ऐसे में बेनामी लॉकरों में जमा राशि के बारे में अनुमान लगाना भी मुश्किल है।

बताया जाता है कि इन लॉकरों में खासकर गुटका, केमिकल और ड्राई फ्रूट्स कारोबारियों के पैसे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, IT को 28 अक्‍टूबर को हवाला रैकेट के बारे में पुख्‍ता सूचना मिली थी। इसके बाद दिल्‍ली में आठ ठिकानों पर छापा मारा गया। चांदनी चौक के खारी बावली स्थित राजहंस मिल्‍स और नया बाजार स्थित कुछ ठिकाने भी शामिल हैं। वर्ष 2016 में बेनामी कानून के अमल में आने के बाद से यह पहला मौका है जब IT ने इतने बड़े पैमाने पर बेनामी लॉकर्स का पता लगाया है। चांदनी चौक हवाला रैकेट के गढ़ के तौर पर जाना जाता है। चांदनी चौक में होने वाली हवाला संबंधी गतिविधियों पर करीब से नजर रखने वाले कारोबारी बताते हैं कि नोटबंदी के वक्‍त भी यहां चलने वाले हवाला कारोबार पर कोई खास असर नहीं पड़ा था। बड़ी तादाद में लॉकर्स मिलने पर केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड के अध्‍यक्ष सुशील चंद्रा ने कहा था कि इन लॉकर्स का केवाईसी नहीं कराया गया था।

देशभर में फैला है नेटवर्क: चांदनी चौक से चलने वाले हवाला रैकेट के बारे में जानकारी रखने वाले एक कारोबारी ने चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि यहां से चलने वाले हवाला रैकेट के तार देश के सभी हिस्‍सों से जुड़े हैं। पिछले साल एक टीवी चैनल ने इसको लेकर स्टिंग ऑपरेशन भी किया था। हवाला में संलिप्‍त लोग नोटबंदी के वक्‍त गुजरात (अहमदाबाद) और कर्नाटक (बेंगलुरु) जैसे शहरों में पैसा पहुंचाने को तैयार हो गए थे। इसके एवज में कमीशन की मांग की गई थी। इस कारोबारी ने बताया कि चांदनी चौक के हवाला रैकेट के जरिये देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में करोड़ों की रकम भेजे जाते हैं। उनकी मानें तो चांदनी चौक में हवाला करोबारी कमरों में भर-भर कर पैसों को रखता है। कारोबारी के मुताबिक, चांदनी चौक के हवाला रैकेट में संलिप्‍त लोगों की जड़ें काफी गहरी हैं। उनकी मानें तो चांदनी चौक के हवाला करोबारियों का कोलकाता के बड़ा बाजार स्थित हवाला कारोबारियों से सीधा संपर्क है। यहां से करोड़ों रुपये का हावाला करोबार होता है। इसी तरह अन्‍य बड़े शहरों में भी अड्डे हैं, जहां से हवाला करोबार को अंजाम दिया जाता है।

