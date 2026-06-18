चंडीगढ़ प्रशासन ने कैब यूजर्स को ओला राइड बुक न करने की चेतावनी दी है। चंडीगढ़ परिवहन विभाग ने बाइक और कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म ओला का संचालन करने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। कंपनी का एग्रीगेटर लाइसेंस बुधवार (17 जून) से तत्काल प्रभाव से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है।

विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना में अधिकारियों ने चंडीगढ़वासियों को सूचित किया कि निलंबन अवधि के दौरान कंपनी को केंद्र शासित प्रदेश में कैब या बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। विभाग ने ओला से जुड़ी कैब और बाइक टैक्सी के मालिकों को चंडीगढ़ में ओला प्लेटफॉर्म के तहत अपने वाहन न चलाने और ओला एप्लिकेशन के माध्यम से राइड बुकिंग स्वीकार न करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा

नोटिस में कहा गया है कि उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान किया जाएगा और उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि निलंबन के बावजूद प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालन जारी रखने वाले दोषी चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए ओला ऐप पर चलने वाली कैब के माध्यम से सवारी बुक न करने की सलाह दी है। अधिकारियों ने बताया कि निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधन किए जाने तक 6 महीने तक प्रभावी रहेगा।

निलंबन आदेश की एक कॉपी इंडियन एक्सप्रेस को भी मिली। आदेश में कहा गया है कि परिवहन प्राधिकरण को कई शिकायतें मिली थीं जिनमें आरोप लगाया गया था कि एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ प्रशासन मोटर वाहन एग्रीगेटर नियम, 2025 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी। इन प्रावधानों में चालक स्वास्थ्य और सावधि बीमा, प्रशिक्षण आवश्यकताएं और किराया संरचना से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

चंडीगढ़ में ओला का एग्रीगेटर लाइसेंस निलंबित

2025 के नियमों के नियम 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने चंडीगढ़ में ओला के एग्रीगेटर लाइसेंस को निलंबित करने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि बार-बार नोटिस, बैठकों और रिपोर्ट पेश करने के मौके देने के बावजूद, कंपनी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित प्रतिक्रियाएं और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रही।

प्राधिकरण ने आगे यह भी दर्ज किया कि अनुपालन की जांच के लिए गठित एक समिति ने पाया कि कंपनी ने बिना पूर्व सूचना दिए अपना चंडीगढ़ कार्यालय स्थानांतरित कर दिया था। इसमें अधिसूचित किराया दरों के अनुपालन न करने और एक सदस्यता मॉडल से संबंधित आरोपों का भी हवाला दिया गया, जिसके तहत ड्राइवरों को कथित तौर पर प्रीपेड रिचार्ज करने की आवश्यकता होती थी, जिसे प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन बताया।

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ग्राहक ने वर्ष 2014 में 11 लाख रुपये से ज्यादा कीमत की निसान इवालिया कार खरीदी थी। कार का इंजन खराब होने के बाद उसे कंपनी की वर्कशॉप में खड़ा कर दिया गया, जहां वह लगभग आठ वर्षों तक पड़ी रही। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें