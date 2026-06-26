राम मंदिर चढ़ावा विवाद मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

शुक्रवार सुबह ही इस मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। चढ़ावा चोरी का मामला तूल पकड़ने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।

यह बात सामने आई थी कि एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में बेहद सख्त सिफारिश की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस मामले में जिन लोगों के पास कोई भी सबूत हों, उन्हें एसआईटी को सौंप दें और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी गठित की थी। एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन को शामिल किया गया था।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कृष्ण मोहन की शिकायत पर गुरुवार शाम को राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर के बाद पुलिस ने रामशंकर यादव उर्फ ​​टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडे को गिरफ्तार किया है।

दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे- योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक जनसभा में कहा कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है और हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। योगी ने कहा कि जो कोई भी सनातन धर्म की आस्था के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसे नतीजे भुगतने होंगे।

