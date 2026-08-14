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Chamoli Tunnel Accident LIVE: उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (THDC) की विष्णुगाड़-पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना की निर्माणाधीन टनल में गुरुवार शाम पानी और मलबा घुसने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे के समय सुरंग के भीतर 22 मजदूर मौजूद थे। शुरुआती बचाव के बाद कई मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़कर 7 बताई जा रही है, जबकि 6 मजदूर अभी लापता हैं। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), सेना, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें सुरंग में फंसे मजदूरों की तलाश में जुटी हैं। सुरंग के भीतर पानी और गाद भरे होने के कारण बचाव अभियान में मुश्किल आ रही है। हादसा पीपलकोटी के पास मायापुर क्षेत्र में करीब 2 किलोमीटर लंबी टेल रेस टनल में हुआ, जहां भूस्खलन के बाद पानी और मलबा अचानक सुरंग में घुस गया। अधिकारियों के मुताबिक, बचाव दल का प्राथमिक लक्ष्य लापता मजदूरों तक पहुंचना और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना है।

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07:57 (IST) 14 Aug 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने X पर एक पोस्ट में घटना पर दुख जताया और सभी एजेंसियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने का निर्देश दिया।

07:54 (IST) 14 Aug 2026

उत्तराखंड के चमोली में हुए सुरंग हादसे में घायलों के नाम जारी

उत्तराखंड के चमोली में हुए सुरंग हादसे में घायलों की पहचान हो गई है। इन घायलों में सुनील दीवान, हाबिल गुड़िया, निस्तार मिंगरा, विनोद राना, दीना बेगरा, खेला राम बिसरा, इंदर सिंह, तिलक राज, चंदन कुमार, अवधेश, नंदलाल, रोहित पांडे (श्रीनगर), पेन सिंह और गोविंद शामिल हैं। इनमें से गोविंद के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।