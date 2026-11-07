Sonia Gandhi News: तीखे तंदूरी चिकन से लेकर रोजमर्रा की अरहर दाल तक, सोनिया गांधी की आने वाली किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ इस बात की एक झलक दिखाती है कि कैसे भारतीय खाना, परिवार की परंपराएं और साड़ी इटली से भारत तक के उनके सफर का हिस्सा बनीं।

अक्सर खाना किसी नई जगह से जुड़ने की पहली भाषा बन सकता है और सोनिया गांधी के लिए यह सफर तंदूरी चिकन की एक प्लेट के साथ शुरू हुआ। अपनी आने वाली किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ के एक दिलचस्प हिस्से में, सोनिया गांधी भारतीय खाने के साथ अपने शुरुआती अनुभवों को याद करती हैं। वे बताती हैं कि तंदूरी चिकन उन पहली भारतीय डिश में से एक था, जिसे उन्होंने अपने दिवंगत पति राजीव गांधी के साथ चखा था।

सोनिया गांधी ने पहली भारतीय डिश कौन-सी चखी थी?

इस डिश के साथ अपने पहले अनुभव के बारे में किताब में लिखा है, “सोनिया गांधी ने राजीव के साथ जो पहली भारतीय डिश चखी, उनमें से एक तंदूरी चिकन था। यह गहरे लाल रंग का था, थोड़ा भुना हुआ (charred) था और इसे खाते ही उनका मुंह जलने लगा।” धीरे-धीरे उसे थाली में परोसे जाने वाले पारिवारिक खाने की आदत हो गई, जिसमें चावल, फुलके, सब्जी और मटन, मछली या चिकन के साथ अरहर की दाल होती थी।

The unfamiliar becomes familiar. The familiar becomes loved. Love grows into responsibility. And that is belonging.



Moving between love and loss, family and power, private life and public duty, Belonging is @SoniaGandhi’s account of an extraordinary life—and of a changing… pic.twitter.com/tjysRXTd79 — HarperCollins (@HarperCollinsIN) November 6, 2026

सोनिया साड़ी को दुनिया के सबसे सुंदर परिधानों में से एक मानती थीं, लेकिन इसे पहनना सीखना मुश्किल था। प्रकाशक के अनुसार, अपनी शादी में उन्होंने एक ऐसी साड़ी पहनी थी, जिसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा काते गए सूत से बुना गया था। प्रकाशक की पोस्ट में सवाल किया गया है, “कोई देश आपका हिस्सा कैसे बन जाता है?” इस पोस्ट के साथ सोनिया की लोगों से बातचीत करती हुई कुछ तस्वीरें भी हैं। इसमें लिखा है, “यह धीरे-धीरे होता है, जब वे चीजें जो कभी अनजान लगती थीं, रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं।”

राजीव गांधी से कैम्ब्रिज में सोनिया गांधी की हुई थी मुलाकात

इटली में जन्मीं सोनिया, 1965 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में 19 साल की छात्रा थीं, जब उनकी मुलाकात राजीव गांधी से हुई। दोनों ने 25 फरवरी 1968 को शादी कर ली। इस संस्मरण में उनके जीवन के कुछ सबसे कठिन अध्यायों का भी जिक्र है, जिनमें उनकी सास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पति राजीव गांधी की हत्या जैसी घटनाएं शामिल हैं। इस किताब के आने की खबर पर सोनिया गांधी के बेटे, राहुल गांधी ने भी भावुक प्रतिक्रिया दी।

राहुल गांधी ने संस्मरण को लेकर क्या कहा था?

अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती पर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपनी मां के इस फैसले पर खुशी और गर्व जताया कि वह अपनी कहानी पाठकों के साथ साझा कर रही हैं। राहुल गांधी ने कहा, “मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि आपकी कहानी ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ को आखिरकार वे लाखों लोग पढ़ेंगे जो आपसे प्यार करते हैं। मैं जानता हूं कि आप जैसी निजी स्वभाव वाली इंसान के लिए दुनिया को अपनी यह खूबसूरत कहानी बताना कितना मुश्किल रहा होगा। आज, उनके जन्मदिन पर, मैं देख सकता हूं कि पापा मुस्कुरा रहे हैं और गर्व से अपनी प्यारी सोनिया को देख रहे हैं।”

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कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें लिखा है कि सालों से दूसरों की लिखी बातें हमेशा सही नहीं होतीं और अब समय आ गया है कि वह अपनी कहानी खुद बताएं। सोनिया गांधी का यह बयान 10 नवंबर को होने वाली उनकी किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के लॉन्च से कुछ दिन पहले आया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…