Punjab News: शिरोमणि अकाली दल के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से जुड़ने का सवाल अब सिर्फ राजनीतिक तालमेल का नहीं रह गया है। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले, यह अस्तित्व को बचाने का भी सवाल हो सकता है।

अकाली नेतृत्व का कहना है कि गठबंधन के बारे में कोई भी फैसला पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ही लेंगे। फिर भी, पिछले तीन महीनों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई बार गठबंधन के पक्ष में बात की है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दो बार 2027 में पंजाब में एनडीए सरकार बनाने का जिक्र कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी इस साल की शुरुआत में कहा था कि उनकी पार्टी गठबंधन की संभावना के खिलाफ नहीं है।

ये संकेत और टिप्पणियां एक दिलचस्प अध्ययन का विषय हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से बीजेपी की पंजाब इकाई की ओर से नहीं, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व और शिअद की ओर से आए हैं। वहीं, बीजेपी की पंजाब इकाई का कहना है कि वह सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की थी मुलाकात

यह अटकलें 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुखबीर की मुलाकात के बाद शुरू हुईं। इसके तुरंत बाद शिअद ने महिला आरक्षण विधेयक और विधानसभा सीटों में केंद्र के प्रस्तावित 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का समर्थन किया।

20 अगस्त को बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने गठबंधन की संभावना के बारे में बात की। संगरूर में संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए हरसिमरत ने कहा, “वैसे तो मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपको पता चल जाएगा। काश, ऐसे गठबंधन बनें, जैसे पहले दिल्ली के जरिये विकास के काम होते थे। पंजाब में एक बार फिर विकास और तरक्की की ऐसी नींव रखी जाए, जिससे राज्य को फायदा हो।”

अगले दिन, उनके भाई और पार्टी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि लोग चाहते हैं कि शिअद और बीजेपी फिर से एक हो जाएं। वरिष्ठ नेता सिकंदर सिंह मलुका ने भी इस तरह के गठबंधन को जनता की आवाजा बताया। बाद में हरसिमरत ने स्पष्ट किया कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया था। लेकिन इन अटकलों ने अपना ही जोर पकड़ लिया था।

अकेले रहने से शिअद को ज्यादा नुकसान क्यों हो सकता है?

चुनावी गणित इस नई दिलचस्पी की वजह बताता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में शिअद-बीजेपी गठबंधन को कुल 37.08 प्रतिशत वोट मिले थे और उन्होंने चार सीटें जीती थीं। गठबंधन टूटने के बाद, 2019 में 9.63 प्रतिशत से बढ़कर बीजेपी का वोट शेयर 2024 में 18.56 प्रतिशत हो गया, जबकि शिअद का वोट शेयर 27.45 प्रतिशत से गिरकर 13.42 प्रतिशत पर आ गया।

अलग-अलग चुनाव लड़ने के बावजूद, 2024 में उनका कुल वोट शेयर 31.98 प्रतिशत था, जो कांग्रेस (26.30 प्रतिशत) और आम आदमी पार्टी (26.02 प्रतिशत) से ज्यादा था। फिर भी बीजेपी कोई लोकसभा सीट नहीं जीत पाई और शिअद को सिर्फ एक सीट मिली।

विधानसभा के आंकड़े भी यही कहानी बयां करते हैं। 2017 में, जब वे गठबंधन में थे, तब शिअद ने 15 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थीं। 2022 में, गठबंधन टूटने के बाद, शिअद के पास सिर्फ 3 सीटें बचीं और बीजेपी ने 2 सीटें जीतीं।

शिअद के लिए यह गिरावट काफी गंभीर रही है। अब उनके पास सिर्फ एक विधायक और एक लोकसभा सांसद हैं। 2022 में चुने गए उनके 3 विधायकों में से एक आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया और दूसरा ‘अकाली दल वारिस पंजाब दे’ में चला गया। 2024 के लोकसभा चुनावों में, शिअद ने जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 10 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त हो गई।

पार्टी को अकाली दल से अलग हुए गुटों से भी चुनौती मिल रही है। इनमें पूर्व अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाला शिअद (पुनर सुरजीत) और खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह का ‘अकाली दल वारिस पंजाब दे’ शामिल हैं, साथ ही इनसे जुड़े कुछ स्वतंत्र नेता भी हैं। जो पार्टी अपनी खोई हुई पारंपरिक राजनीतिक जगह वापस पाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए हर नया विभाजन एक बड़ा झटका है।

पंजाब में बीजेपी के वोट शेयर में हुई बढ़ोतरी

पंजाब में अलग होने के बाद से बीजेपी का वोट शेयर काफी बढ़ा है, लेकिन उसकी संगठनात्मक ताकत उस अनुपात में विधानसभा या लोकसभा सीटों में नहीं बदल पाई है। 2024 में, उसे 18.56 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से वह एक भी नहीं जीत सकी।

पुराने गठबंधन से बीजेपी को ग्रामीण इलाकों में एक आजमाया हुआ नेटवर्क मिला था और एक ऐसा साथी मिला था जिसकी सिख और कृषि-प्रधान क्षेत्रों में गहरी संगठनात्मक पकड़ थी। वहीं, शिअद के लिए बीजेपी शहरी वोट और एक बड़े राष्ट्रीय गठबंधन तक पहुंच लेकर आई थी।

यही पुरानी पूरकता (एक-दूसरे की कमी पूरी करने की क्षमता) है, जो फिर से साथ आने को चुनावी नजरिए से आकर्षक बनाती है, भले ही राजनीतिक रूप से यह काफी जटिल हो। किसी भी तरह के समझौते की शिअद को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके विरोधी, खासकर आप और कांग्रेस, पहले से ही यह प्रचार कर रहे हैं कि यह पार्टी फिर से बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए बेताब है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान बार-बार केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन का जिक्र करते हैं। इसमें साल भर चले विरोध प्रदर्शन के दौरान 750 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई थी और साथ ही धार्मिक बेअदबी और नशीले पदार्थों के मुद्दों पर शिअद को घेरते हैं।

इसलिए शिअद को अपने पारंपरिक समर्थकों को यह समझाना होगा कि जिस पार्टी से उसने कृषि कानूनों के मुद्दे पर नाता तोड़ लिया था, वह अब फिर से एक स्वीकार्य साथी कैसे हो सकती है। शायद यही वजह है कि सुखबीर ने किसी भी बातचीत की स्पष्ट पुष्टि करने से परहेज किया है।

दो नवंबर को एनडीए सरकार के बारे में बारे में शाह की टिप्पणी का जवाब देते हुए, सुखबीर ने कहा कि वह कोई ज्योतिषी नहीं हैं और लोगों से कुछ दिन इंतजार करने को कहा। हालांकि, उन्होंने कई बार यह कहा है कि शिअद कांग्रेस और आप के अलावा अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, बशर्ते वे उनकी विचारधारा को स्वीकार करें।

बीजेपी का नेतृत्व सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट रुख नहीं दिखा रहा

पंजाब में बीजेपी का नेतृत्व सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट रुख नहीं दिखा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने हाल ही में फिर दोहराया कि पार्टी सभी 117 सीटों के लिए तैयारी कर रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया, “पंजाब में एनडीए का मतलब सिर्फ बीजेपी है।” लेकिन, अमित शाह द्वारा बार-बार एनडीए सरकार का जिक्र करने से संभावनाओं के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं।

शिअद के लिए स्थिति काफी साफ है, अकेले चुनाव लड़ने से शायद उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता बनी रहे, लेकिन अगर अकाली वोट फिर से बंट गए, तो पार्टी का आधार और भी कमजोर हो सकता है, जो पहले से ही काफी सिमट चुका है। बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर कुछ राजनीतिक बोझ भी उठाना पड़ सकता है। फिर भी, 2027 के करीब आते-आते, शिअद के सामने सबसे बड़ा सवाल यह हो सकता है कि क्या वे यह जोखिम न उठाने का जोखिम उठा सकते हैं?

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शिरोमणि अकाली दल (बादल) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। इससे पहले बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पंजाब में इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…