टि्वटर के सीईओ और शीर्ष अधिकारियों ने सूचना-प्रौद्योगिकी पर गठित संसदीय समिति के समक्ष पेश होने से इंकार कर दिया। इसके पीछे की वजह शार्ट टर्म नोटिस बताई गई है। इसके बाद समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सोशल नेटवर्क कंपनी को ‘नतीजे’ की चेतावनी दी और कहा कि किसी भी एजेंसी को देश की संस्थाओं का अपमान करने का हक नहीं है।

संसदीय समिति ने सोशल मीडिया मंचों पर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए माइक्रो-ब्लॉंगिंग वेबसाइट के अधिकारियों को तलब किया था। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली इस संसदीय समिति ने एक फरवरी को एक आधिकारिक पत्र लिखकर टि्वटर को समन जारी किया था। संसदीय समिति की बैठक पहले सात फरवरी को होनी थी लेकिन ट्विटर के सीईओ और अन्य अधिकारियों को अधिक समय देने के लिए बैठक को 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

सूत्रों ने बताया कि यात्रा के लिए दस दिन का समय दिये जाने के बावजूद ट्विटर ने ‘सुनवाई नोटिस के लिए कम समय देने’ को वजह बताते हुए समिति के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया। टि्वटर सीईओ और अधिकारियों द्वारा पेश होने से इंकार करने पर अनुराग ठाकुर ने कहा, “हम इस बारे में सोमवार (11 फरवरी) को चर्चा करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे।”

Anurag Thakur, Chairman of Parliamentary IT Committee on Twitter CEO&senior officials of the company have refused to appear before Parliamentary Committee on IT on Feb 11: We’ve taken a serious note of Twitter’s reply. We’ll discuss that on Monday (11.02) & take further action pic.twitter.com/wXgl0xj0v0

