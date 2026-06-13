केंद्र सरकार ने दिल्ली के रेस कोर्स क्षेत्र में जयपुर पोलो ग्राउंड का भौतिक कब्जा ले लिया है, भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) के अधिकारियों ने साइट पर एक नोटिस लगाया है, जिसमें भूमि को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है और किसी भी अनधिकृत कब्जे या गतिविधि के खिलाफ चेतावनी दी गई है।

दिल्ली की एक अदालत द्वारा भारतीय पोलो एसोसिएशन के खिलाफ बेदखली के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के एक दिन बाद, केंद्र ने दिल्ली के रेस कोर्स क्षेत्र में जयपुर पोलो ग्राउंड पर भौतिक कब्ज़ा कर लिया है।

नोटिस में चेतावनी

लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि परिसर सरकारी स्वामित्व वाली भूमि है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था यहां अवैध कब्जा, अतिक्रमण, निर्माण गतिविधि या अन्य गैर-कानूनी उपयोग करने का प्रयास करती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई 20 मई को पारित बेदखली आदेश के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि 15.20 एकड़ भूमि का उपयोग एक व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य और लाभ के लिए किया जाएगा। हालांकि उक्त उद्देश्य या लाभ का कोई विवरण नहीं दिया गया था। जयपुर पोलो ग्राउंड के स्वामित्व और उपयोग को लेकर केंद्र सरकार और इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) के बीच कानूनी संघर्ष चल रहा है।

शुक्रवार को एक सत्र न्यायालय ने बेदखली आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आईपीए के वकील, मेजर निर्विकार सिंह (सेवानिवृत्त) ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की। उन्होंने कहा, “इंडियन पोलो एसोसिएशन का मानना ​​है कि यह बेदखली गलत, मनमानी और कानून के विपरीत है। आईपीए इस आदेश की जांच कर रहा है और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कानून के तहत उपलब्ध सभी उचित कदम उठाएगा। चूंकि मामला अभी विचाराधीन है, इसलिए हम इस स्तर पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।”

8 जून को केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वह 12 जून तक बेदखली के संबंध में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। न्यायालय ने अपने आदेश में दर्ज किया, “कोई निष्पादन याचिका दायर नहीं की गई है और केंद्र द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुसार, शुक्रवार तक दिनांक 20.05.2026 के बेदखली आदेश के तत्काल निष्पादन की कोई संभावना नहीं है।”

यह राहत आईपीए द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित एक आवेदन के कारण मिली, जिसमें बेदखली आदेश के प्रवर्तन और निष्पादन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

12 जून को सत्र न्यायालय ने सार्वजनिक परिसर (अवैध कब्जेदार बेदखल करना) अधिनियम के तहत बेदखली आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा की अवकाशकालीन पीठ ने तर्क दिया, “इसी तरह का अनुरोध सत्र न्यायाधीश और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष भी किया गया था, लेकिन (इंडियन पोलो एसोसिएशन को) कोई राहत नहीं दी गई। इसलिए न्यायिक अनुशासन और स्वामित्व को ध्यान में रखते हुए, मैं क्रियान्वयन पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं हूं… अगली तारीख तक भी नहीं।” बेदखली के आदेश के खिलाफ आईपीए की अपील सत्र न्यायालय में लंबित है, जिसकी सुनवाई अब 17 जून को होगी।

दिल्ली का दम घुट जाएगा- दिल्ली हाई कोर्ट

आईपीए के अनुसार, लुटियंस दिल्ली के मध्य में स्थित 15.20 एकड़ भूमि में फैला जयपुर पोलो ग्राउंड, देश में एसोसिएशन का “प्रमुख और एकमात्र कार्यरत पोलो स्थल” है।

8 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय में लंबित आवेदन को देखते हुए अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन केंद्र के वकील को संबोधित करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि “दिल्ली का दम घुट जाएगा”। पीठ ने कहा, “एनडीएमसी (नई दिल्ली नगर परिषद) क्षेत्र में जो थोड़ी-बहुत राहत मिली हुई थी, वह भी चली जाएगी। हम सब दम घुटकर मर जाएंगे। इतने वर्षों से ये क्षेत्र अस्तित्व में हैं, क्या सरकार ने कभी इस भूमि की आवश्यकता महसूस नहीं की? क्या उन्होंने 200 वर्षों में कभी इसकी आवश्यकता महसूस की?”

सरकार कमाल अतातुर्क रोड के आसपास स्थित उस ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए है, जिस पर दिल्ली जिमखाना क्लब, दिल्ली रेस क्लब और जयपुर पोलो ग्राउंड जैसे प्रतिष्ठित संस्थान स्थित हैं। केंद्र सरकार ने इन संस्थानों द्वारा ज़मीन पर अवैध कब्ज़े को चुनौती दी है और कहा है कि यह ज़मीन रक्षा अवसंरचना को मज़बूत और सुरक्षित करने तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।

दिल्ली जिमखाना फाइल्स: इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में सामने आईं 5 बड़ी बातें

दिल्ली जिमखाना क्लब इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। लुटियंस दिल्ली में 2,सफदरजंग रोड पर स्थित 27.3 एकड़ में बना यह जिमखाना 100 साल से भी अधिक पुराना है। सरकार की नोटिस के बाद यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि क्लब को जबरन खाली नहीं कराया जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में 5 अनसुलझे सवाल सामने आए हैं। पढ़ें पूरी खबर।



