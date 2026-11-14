दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी ‘गंभीर’ (severe) कैटेगरी में पहुंचने के एक दिन बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को एक हाई-लेवल समीक्षा बैठक की। उन्होंने कई कदम उठाने के निर्देश दिए, जिसमें राज्यों से यह कहना भी शामिल है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के शहरों में प्रदूषण रोकने वाले उपायों को लागू करने की सीधी जिम्मेदारी के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित करें।

मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, ये अधिकारी फील्ड विजिट करेंगे और एनसीआर व आसपास के क्षेत्रों के लिए ‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ (CAQM) को रिपोर्ट देंगे। साथ ही मंत्रालय ने CAQM से कहा है कि वे अपना काम ठीक न करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करें।

सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित करने का निर्देश

बयान में आगे कहा गया, “हरियाणा के 7 शहरों, यूपी के 4 शहरों और राजस्थान के 4 शहरों के लिए सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित करने का निर्देश दिया गया था। इन अधिकारियों को पॉल्यूशन कंट्रोल उपायों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है, इसके तहत उन्हें फील्ड विजिट करनी होगी और हर हफ्ते CAQM को रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही, CAQM से यह भी कहा गया है कि जो अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाए।”

अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने का यह निर्देश ऐसे समय में आया है, जब गुरुग्राम नगर निगम (MCG) के एक कार्यकारी इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। उन पर सड़कों की सफाई और धूल कम करने के उपायों को लागू करने में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप है।

इंजीनियर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं- CAQM

3 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद CAQM ने इस महीने की शुरुआत में MCG कमिश्नर को निर्देश दिया था कि वे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने इंजीनियर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। इस निर्देश के मद्देनजर हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 4 नवंबर को इंजीनियर को निलंबित कर दिया।

बाद में 12 नवंबर को MCG कमिश्नर ने अपने जिला अटॉर्नी को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि वे लागू कानूनी प्रावधानों के मुताबिक इस मामले की जांच करें और जरूरी मंजूरी लेने के बाद सक्षम कोर्ट के समक्ष उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करें।

CAQM की यह कार्रवाई गुरुग्राम शहर के संबंधित इलाकों में किए गए निरीक्षणों पर आधारित थी। इन निरीक्षणों में 258 उल्लंघन पाए गए, जिनमें सड़कों पर धूल दिखना, निर्माण और तोड़फोड़ से निकला कचरा जमा होना और क्षतिग्रस्त फुटपाथ शामिल थे। इनमें से 174 उल्लंघन MCG से और 84 उल्लंघन गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) से जुड़े हुए थे। इसके अलावा, उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नागरिकों से भी शिकायतें मिली थीं। धूल, ‘पार्टिकुलेट मैटर 10’ (माइक्रोमीटर) पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है और यह सेंकडरी प्रदूषकों के बनने में भी योगदान देती है।

CPCB को भी निर्देश

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को यह भी निर्देश दिया गया कि वह पॉल्यूशन फैलाने वाले उन 191 उद्योगों (इंडस्ट्रीज) को तुरंत सील कर दें,जो नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इन इंडस्ट्रीज ने बार-बार दिए गए निर्देशों और कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बावजूद न तो वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCD) लगाए हैं और न ही इन्हें लगाने के लिए कोई वर्क ऑर्डर दिया है।

मंत्रालय के मुताबिक, भूपेंद्र यादव ने CAQM को निर्देश दिया कि वे परिवहन विभाग के उन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा शुरू करें, जिन्होंने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की निगरानी के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन(ANPR) सिस्टम नहीं लगवाया है।

आगे कहा गया, “सर्दियों में पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने सभी एजेंसियों से कहा है कि वे केवल प्लान बानने तक ही सीमित न रहें, बल्कि जमीनी स्तर पर सख्ती से, समय से और आपसी तालमेल के साथ नियमों को लागू करें।”

30 अक्टूबर को CPCB ने हरियाणा, यूपी और राजस्थान के राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्डों तथा दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को निर्देश दिया कि वे उन इंडस्ट्रियल इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने न तो APCD लगाए और नहीं उनके लिए कोई आर्डर दिया है।

यह आदेश CAQM के फरवरी के एक निर्देश के आधार पर आया है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग, कपड़ा और मेटल इडंस्ट्रीज समेत 17 अत्यधिक पॉल्यूशन फैलाने वाले इडस्ट्रीज के लिए पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की सीमा 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तय की गई थी। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए दो हजार से अधिक उद्योगों की पहचान की गई थी। सर्दियों के मौसम में औद्योगिक उत्सर्जन प्रदूषण का एक बड़ा सोर्स होता है।

CAQM के अधिकारियों ने पंजाब का किया दौरा

पिछले 10 दिनों में एयर पॉल्यूशन में हुई भारी बढ़ोतरी और विशेष रूप से पंजाब में धान की पराली जलाने की घटनाओं में तेजी आने के बाद CAQM के अधिकारियों ने राज्य का दौरा किया है। CAQM के अध्यक्ष राजेश वर्मा और सदस्य सचिव तरुण कुमार पिथोड़े ने पंजाब के विभिन्न जिलों का दौरा किया। वहां उन्होंने जिला मजिस्ट्रेटों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मुलाकात की, ताकि फसल अवशेष प्रबंधन, मशीनरी की तैनाती और पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी का जायजा लिया जा सके।

सड़कों पर धूल कम करने पर, भूपेंद्र यादव ने बताया कि 5,480 किलोमीटर सड़कों को ठीक करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अब तक केवल 3,221 किलोमीटर सड़कों को ही सुधार जा सका है। उन्होंने सड़क रखरखाव एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे CAQM फ्रेमवर्क के मुताबिक गड्ढों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त फुटपाथों और सेंट्रल वर्ज (सड़क के बीच के हिस्से) को ठीक करने, तथा पूरी सड़क पर पक्की सतह बनाने के काम को प्राथमिकता दें। साथ ही, उन्होंने AI-आधारित वीडियोग्राफिक सर्वे कराने के भी निर्देश दिए।

मंत्रालय के मुताबिक, उन्होंने 3000 से अधिक एक्टिव C&D (निर्माण और विध्वंस) साइटों का निरीक्षण करने, सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट से कचरे को समय पर उठाने, रीसाइक्लिंग प्लांट को चालू रखने, और कचरे को इकट्ठा करने से लेकर उसके प्रोसेसिंग तक की प्रक्रिया को ICCC के माध्यम से डिजिटल रूप से ट्रैक करने पर भी जोर दिया।

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