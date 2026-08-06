केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून और परिसीमन बिल (delimitation) की प्रक्रिया शुरू करने से जुड़े कानूनी प्रस्ताव को फिर से पेश करने का संकेत दे दिया है। साथ ही सरकार ने कांग्रेस से इस पर अपनी स्थिति पर दोबारा विचार करने को भी कहा है। इससे एक दिन पहले, गुरुवार को विपक्षी पार्टियों ने सरकार से इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस मुद्दे पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बात की। फोन पर कांग्रेस नेता ने किरेन रिजिजू से कहा कि वे प्रस्तावित कानून के अहम बिंदुओं पर सभी पार्टियों को भरोसे में लें। हालांकि, सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया।

सरकार ने सपा और डीएमके से भी की बात

सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किरेन रिजिजू ने समाजवादी पार्टी (सपा) और DMK समेत लगभग सभी पार्टियों के नेताओं के साथ इस मामले पर चर्चा की थी। सरकार के एक अधिकारी ने कहा, “बिल पर कोई आपत्ति नहीं थी। वे बस अपने-अपने राज्यों के लिए सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा चाहते थे।”

हालांकि सपा ने इस बात से इनकार किया कि वह परिसीमन बिल का समर्थन करने की योजना बना रही है। सपा के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा, “हमने इसे तीन महीने पहले ही इस मुद्दे पर हरा दिया था और अब भी हम चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय करने की सरकार की इस योजना के खिलाफ हैं। सरकार को सबसे पहले हमें यह बताना चाहिए कि उस बिल में क्या बदलाव हुआ है जिसे एकजुट विपक्ष ने पास नहीं होने दिया था। अगर कुछ भी नहीं बदला है, तो हम अपना रुख कैसे बदल सकते हैं?”

संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए संख्या पास- भाजपा

इधर बीजेपी के कुछ नेताओं और मंत्रियों का दावा है कि सरकार के पास संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए जरूरी संख्या पहले से ही है, लेकिन वह औपचारिकताएं पूरी करना चाहती है। एक मंत्री ने कहा, “कोई गतिरोध नहीं है, क्योंकि हमारे पास संख्या है। हम बस सदन में बिल को जबरदस्ती पास नहीं कराना चाहते। हम औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कांग्रेस नेताओं से मिल रहे थे।”

हालांकि, सत्ताधारी पार्टी के दूसरे नेताओं का कहना है कि पार्टी को यह पक्का करना होगा कि उसके पास जरूरी संख्या है। एक सूत्र ने कहा, “हमें यह पक्का करना होगा कि बिल को दोबारा संसद में लाने के लिए हमारे पास दो-तिहाई बहुमत से अधिक संख्या हो। हम यहां कोई और जोखिम नहीं उठा सकते। हम नहीं चाहते कि अप्रैल में जो हुआ, वह दोबारा हो।”

अप्रैल में, विपक्ष ने 33 फीसदी महिला आरक्षण को तेजी से लागू करने वाले संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 को पास नहीं होने दिया था। इस बिल में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने पर लगी रोक हटाने और आरक्षण को सीधे नए परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रस्ताव था।

राहुल और किरेन रिजिजू के बीत क्या हुई बातचीत?

सूत्रों के मुताबिक, किरेन रिजिजू से बात करने से पहले राहुल गांधी ने सरकार के प्रस्ताव पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा की। फोन पर हुई बातचीत के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और के.सी. वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि सरकार को पहले सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और राजनीतिक दलों को अपना “मकसद” बताना चाहिए। साथ ही, यह भी बताना चाहिए कि क्या वह महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन बिल में कोई बदलाव करने को तैयार है या नहीं, जो अप्रैल में सदन में बहुमत न मिलने के कारण गिर गया था।

सरकार के एक अधिकारी ने कहा, “मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार कहते रहे कि परिसीमन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। हमने उनसे पूछा, ‘आप ऐसी बैठक क्यों बुलाना चाहते हैं जिसमें आप यह कहने वाले हैं कि कांग्रेस इस बिल का समर्थन नहीं करती है?”

सरकार का इरादा क्या है- केसी वेणुगोपाल

केसी वेणुगोपाल ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से कहा, “हम जानना चाहते हैं कि सरकार का इरादा क्या है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या सरकार बिल में कोई बदलाव कर रही है। हमारा रुख अभी भी वही है। हम मौजूदा रूप में परिसीमन बिल (Delimitation Bill) का विरोध करते हैं।” कांग्रेस नेतृत्व ने बुधवार को किरेन रिजिजू को अपना रुख बता दिया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने उनसे अपने रुख पर फिर से विचार करने का आग्रह किया।

सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने गुरुवार सुबह विपक्षी फ्लोर लीडर्स की बैठक में सरकार के प्रस्ताव के बारे में अन्य विपक्षी नेताओं को जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि सरकार की ओर से संविधान संशोधन बिल को दोबारा पेश करने की किसी भी कोशिश से पहले सर्वदलीय बैठक की मांग पर विपक्ष एकजुट है।

राहुल गांधी ने रखी किरेन रिजिजू के सामने शर्त

राहुल गांधी ने किरेन रिजिजू से यह भी कहा कि विपक्ष इस मांग से पीछे नहीं हटेगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं पर पुलिस की कार्रवाई के कारणों के बारे में बताएं। सूत्रों ने कहा कि अमित शाह के इस मामले पर संसद को संबोधित करने के बाद ही किसी बिल पर चर्चा हो सकती है।

सरकार और कांग्रेस के बीच एक और मुद्दा विवादित

सरकार और कांग्रेस के बीच एक और अहम विवाद का मुद्दा प्रस्तावित ‘विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन बिल, 2026’ (Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026) है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह बिल में विवादित ‘पिछली तारीख से लागू होने वाले प्रावधान’ (retrospective provision) को हटाने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस अभी भी सहमत नहीं है।

FCRA बिल के ड्राफ्ट में एक नया अध्याय जोड़ने का प्रस्ताव है जो FCRA सर्टिफिकेट के समापन (cessation) की अवधारणा से संबंधित है। किसी संगठन का FCRA सर्टिफिकेट तब खत्म हो सकता है जब सरकार उसे रद्द कर दे, संगठन उसे सरेंडर कर दे, या रिन्यूअल के लिए आवेदन न किया गया हो या आवेदन खारिज कर दिया गया हो।

यह बिल ऐसे मामलों में विदेशी अंशदान और संपत्ति को अपने अधिकार में लेने, उनकी देखरेख, मैनेजमेंट और निपटान के लिए एक ‘डेजिग्नेटेड अथॉरिटी’ (अधिकृत संस्था) बनाता है। अगर संपत्ति कोई पूजा स्थल है, तो अथॉरिटी को यह पक्का करना होगा कि उसका धार्मिक स्वरूप बना रहे। अगर कोई संगठन बाद में नया या रिन्यू किया हुआ रजिस्ट्रेशन हासिल कर लेता है, तो संपत्ति वापस की जा सकती है। वरना, वे हमेशा के लिए अथॉरिटी के पास चली जाएंगी, जो उन्हें सरकारी विभागों या एजेंसियों को ट्रांसफर कर सकती है या कानून के मुताबिक उनका निपटान कर सकती है।

हम प्रावधानों का विरोध करते हैं- कांग्रेस

कांग्रेस के एक नेता ने कहा, “भले ही सरकार पिछली तारीख से लागू होने वाला नियम (रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज) हटा दे, फिर भी बिल सरकार को किसी संगठन की संपत्ति अपने कब्जे में लेने का अधिकार देता है, अगर उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है। यह हद से अधिक अधिकार लेने जैसा है। हम ऐसे प्रावधानों का विरोध करते हैं।”

पिछली तारीख से लागू होने वाला यह प्रावधान सेक्शन 16B में बताया गया है। इसके तहत नया नियम उन संपत्तियों पर भी लागू होता है जो संशोधन लागू होने से पहले पुराने कानून के तहत अथॉरिटी के अधिकार में आ चुकी थीं।

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संसद के मानसून सत्र के दौरान जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें संसद में जारी गतिरोध, विपक्ष की मांगों और सरकार के विधायी एजेंडे पर विचार-विमर्श हुआ। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें