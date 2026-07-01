केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को बेदखली नोटिस जारी किया है। इंंडियन एक्सप्रेस को सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। सरकार का कहना है कि 22 मई को लीज खत्म होने के बाद क्लब का सफदरजंग रोड स्थित परिसर पर कब्जा अनधिकृत (Unauthorised) है। मामले की सुनवाई 7 जुलाई को होगी।

केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रतिष्ठित दिल्ली जिमखाना क्लब को बेदखली का नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार का कहना है कि 22 मई को लीज खत्म होने के बाद भी क्लब सफदरजंग रोड स्थित सरकारी संपत्ति पर बिना अधिकार के कब्जा किए हुए है।

यह नोटिस सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत जारी किया गया है। नोटिस में क्लब के प्रतिनिधि को 7 जुलाई को भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) में सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा गया है।

नोटिस में कहा गया है कि संबंधित परिसर केंद्र सरकार की मूल्यवान सार्वजनिक संपत्ति है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि इस संपत्ति का संरक्षण, नियमन और उपयोग जनहित और सार्वजनिक उद्देश्य के अनुरूप किया जाए।

केंद्र सरकार का कहना है कि लीज समझौते के तहत यदि किसी सरकारी जमीन की जरूरत जनहित या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होती है तो सरकार को उस संपत्ति का कब्जा वापस लेने का अधिकार है।

सरकार का क्या है तर्क

सरकार के मुताबिक, 22 मई को भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने दिल्ली जिमखाना क्लब को पत्र लिखकर सूचित किया था कि सफदरजंग रोड स्थित जमीन की जरूरत रक्षा ढांचे को मजबूत करने और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए है।

बेदखली नोटिस में कहा गया है कि लीज समाप्त होने और परिसर खाली करने का नोटिस दिए जाने के बावजूद क्लब ने संपत्ति का कब्जा नहीं छोड़ा और अब भी वहां बना हुआ है।

सरकार ने नोटिस में यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में स्थित मूल्यवान सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा जनहित के खिलाफ है और इसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता। इसलिए सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए बेदखली की कार्रवाई शुरू की गई है।

1928 से लीज पर जमीन

दिल्ली जिमखाना क्लब जिस 27.3 एकड़ जमीन पर स्थित है, उसे 1928 में तत्कालीन इम्पीरियल जिमखाना क्लब के लिए लीज पर दिया गया था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर दिल्ली जिमखाना क्लब कर दिया गया।

22 मई को लीज की अवधि समाप्त होने के बाद भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने कहा कि यह जमीन रक्षा ढांचे को मजबूत करने, सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं, सरकारी संस्थानों की जरूरतों और अन्य जनहित के कामों के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही इस जमीन का इस्तेमाल आसपास की अन्य सरकारी जमीनों के साथ एकीकृत विकास के लिए भी किया जाएगा।

एलएंडडीओ ने क्लब को 5 जून तक परिसर खाली कर सरकार को सौंपने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ क्लब के सदस्यों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हालांकि, अदालत ने सरकार की कार्रवाई पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार इस मामले में कानून में तय प्रक्रिया के अनुसार ही आगे कार्रवाई करेगी।

Explained: क्या है दिल्ली जिमखाना क्लब का विवाद?

दिल्ली जिमखाना क्लब इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। हो भी क्यों न लुटियंस दिल्ली में 2,सफदरजंग रोड पर स्थित 27.3 एकड़ में बना यह जिमखाना 100 साल से भी अधिक पुराना है, साथ ही बेहद लग्जरी भी है। सरकार की नोटिस के बाद यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि क्लब को जबरन खाली नहीं कराया जाएगा।