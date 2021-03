कोरोना से निपटने के तरीके पर केंद्र की आलोचना को लेकर पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने 45 पार के लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला 2 माह पहले लिया होता तो हालात इतने विकट न होते। उनका कहना था कि पंजाब सही दिशा में काम कर रहा है। अमरिंदर ने पंजाब के चीफ सेक्रेट्री के साथ कोरोना मामलों और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा भी की। सीएम ने टेस्टिंग के साथ ही वैक्सीनेशन पर भी फोकस कर करने का निर्देश दिया है।

पंजाब के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने आशंका जताई है कि कोरोना के मामलों में एकाएक हुई बेतहाशा बढ़ोतरी के पीछे कहीं न कहीं यूके स्ट्रेन भी कारण हो सकता है, क्योंकि ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। महकमे का कहना है कि आठ मार्च को लिए गए सैंपलों में से पांच फीसदी ही जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे थे, जिनमें सात में यूके स्ट्रेन मिला था। उनका कहना है कि अगर सभी सैंपलों की जांच हो तो ये आंकड़ा काफी बढ़ सकता है।

उधर, कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात बेकाबू महाराष्ट्र में हैं। एएनआई के मुताबिक, उद्धव ठाकरे सरकार ने आरटी-पीसीआर टेस्ट का अधिकतम मूल्य टेस्टिंग सेंटर पर 500 रुपये, कोविड सेंटर, क्वारंटीन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर में 600 रुपये केंद्र और घर पर टेस्टिंग कराने पर 800 रुपये निर्धारित किया है। यह कदम इस वजह से उठाया गया है जिससे जांच ज्यादा से ज्यादा हो सके।

India's active COVID-19 cases stand at 5,52,566, while 1,14,34,301 people have recovered from the disease so far: Union health ministry

