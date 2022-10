राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द, विदेशी फंडिंग कानून के उल्लंघन के आरोप में गृह मंत्रालय ने की कार्रवाई

Rajiv Gandhi Foundation: विदेशी फंडिंग कानून के उल्लंघन के आरोप में गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

राजीव गांधी फाउंडेशन (Photo/website: https://rgfindia.org/)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram