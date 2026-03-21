केंद्र सरकार ने शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कॉमर्शियल एलपीजी की अतिरिक्त 20% आपूर्ति को मंजूर किया है। यह 20% अतिरिक्त आपूर्ति रेस्तरां और ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी क्षेत्र, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीन और कम्युनिटी किचन के लिए किया गया है।

केंद्र ने जब कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में कटौती की थी तो इससे छोटे स्तर के कारोबारियों पर काफी असर पड़ा था। 20% का यह अतिरिक्त आवंटन प्रवासी मजदूरों के 5 किलोग्राम वाले सिलेंडरों की रिफिलिंग के लिए भी होगा।

केंद्र सरकार ने एलपीजी के कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियों के साथ पंजीकरण कराएं और पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) के लिए अप्लाई करें, तभी वे कॉमर्शियल एलपीजी ले सकेंगे।

राज्यों को कॉमर्शियल एलपीजी का बंटवारा 50% तक होगा

20% की अतिरिक्त आपूर्ति होने के बाद राज्यों को कॉमर्शियल एलपीजी का बंटवारा 50% तक हो सकेगा। सरकार ने पहले राज्यों को कॉमर्शियल एलपीजी के बंटवारे में 20% तक की मंजूरी दी थी। इसके अलावा 10% अतिरिक्त आवंटन देने की व्यवस्था भी की गई थी।

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने की बात सामने आई तो भारत में एलपीजी सप्लाई में रुकावट आने लगी थी। सरकार ने घरेलू रसोई गैस के उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति को कम कर दिया था।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की भूमिका

भारत को जितनी एलपीजी चाहिए उसमें वह अपनी जरूरत का करीब 60% आयात करता है और इस एलपीजी आयात का लगभग 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आता है।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से भारत की प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर भी असर हुआ है लेकिन हालात एलपीजी जैसे चिंताजनक नहीं हैं। भारत अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरत का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है और इसका 55% से 60% हिस्सा इसी रास्ते से आता है।

एलपीजी का घरेलू उत्पादन 40% तक बढ़ा

केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदमों से देश में एलपीजी का घरेलू उत्पादन युद्ध शुरू होने से पहले के मुकाबले 40% तक बढ़ा है और इससे देश में एलपीजी की कुल मांग का लगभग 16% पूरी हो सकती है। केंद्र सरकार ने माना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए एलपीजी की सप्लाई अभी भी चिंता का विषय है लेकिन एलपीजी सिलेंडरों की आम लोगों को आपूर्ति पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने से पहले के स्तर पर ही है।

पीएनजी का उपयोग करने की अपील

केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि देशभर में लगभग ढाई हजार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और कहीं से भी एलपीजी की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। सरकार एलपीजी उपभोक्ताओं से अपील कर रही है कि वे पीएनजी का उपयोग शुरू करें जिससे एलपीजी आपूर्ति पर दबाव कम हो। पिछले कुछ दिनों में 5,600 से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता पीएनजी का इस्तेमाल करने लगे हैं।

LPG की किल्लत से घर लौटने को मजबूर हजारों मजदूर

पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत के औद्योगिक शहरों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। गुजरात के सूरत में गैस आपूर्ति प्रभावित होने के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने-अपने गांवों की ओर लौटने को मजबूर हो गए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।