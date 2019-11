सरकार ने अटकी परियोजनाओं में फंसे मकान खरीदारों और रीयल एस्टेट कंपनियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की रुकी हुई रियल एस्टेट में अटके पड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार 25,000 करोड़ रुपये का फंड देगी। कैबिनेट ने हाउसिंग के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के स्पेशल फंड को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि घर खरीददारों के लिए जो घोषणा की थी उसकी मंजूरी दी गई है। देशभर में 1600 हाउसिंग प्रोजेक्ट और 4.58 लाख यूनिट्स (घर या फ्लैट्स) अटके पड़े है। मोदी सरकार रियल स्‍टेट में जान फूंकने के लिए 25000 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 1,600 अटकी पड़ी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिये 25,000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित करने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्णय की जानकारी देते हुये संवाददाताओं से कहा कि सरकार इस वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में 10,000 करोड़ रुपये डालेगी जबकि शेष 15,000 करोड़ रुपये का योगदान स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की ओर से किया जायेगा। इससे कोष का समूचा आकार 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा।

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman holds press conference: Cabinet approves establishment of ‘Special Window’ to provide priority debt financing for completion of stalled housing projects in the affordable and middle-income housing sector pic.twitter.com/i8sOdgQHFR

— ANI (@ANI) November 6, 2019