केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाईक एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी विजय और उनके पर्सनल असिस्टेंट की मौत हो गयी है। पुलिस के अनुसार श्रीपद नाईक की कार उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला तालुका में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। श्रीपद नाइक अपनी कार से यल्लापुर से गोकरना की तरफ जा रहे थे। गोकरना जाने के क्रम में ही उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीपद नाईक को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन अब उन्हें आगे के इलाज के लिए गोवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। केंद्रीय मंत्री कर्नाटक में धर्मस्थल से गोवा लौट रहे थे। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है।

Karnataka: Union Minister Shripad Naik & his wife injured after his car met with an accident near a village in Ankola Taluk of Uttara Kannada dist. They were enroute Gokarna from Yellapur when the incident took place. They’ve been admitted to a hospital. A Police case registered. pic.twitter.com/ABMdx9ewoC

— ANI (@ANI) January 11, 2021