वरिष्ठ पत्रकार एमजे अकबर के द्वारा केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने उनका समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बुधवार (17 अक्टूबर) को अकबर के इस्तीफा देने के फैसले को सही कदम बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि अकबर के इस्तीफे के लिए विपक्ष दबाव बना रहा था। लेकिन अकबर ने इस्तीफा देकर सही काम किया है। अठावले ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, ” विपक्ष उनसे नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग कर रहा था। ये उनके द्वारा उठाया हुआ सही फैसला है। उन पर लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।” अठावले ने यह भी कहा कि मामला कोर्ट में है और उन्हें देश के कानून और संविधान पर पूरा भरोसा है।

