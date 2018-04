बोले रामविलास पासवान- सामान्य वर्ग के गरीबों को भी मिले 15 प्रतिशत आरक्षण

देश भर में आरक्षण को लेकर इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और मोदी सरकार के मंत्री रामविलास पासवान ने बड़ा बयान दिया है। पासवान ने सामान्य वर्ग के लिए भी आरक्षण की हिमायत की है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए बयान में रामविलास पासवान ने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 15 प्रतिशत आरक्षण देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि,’उनकी लोक जनशक्ति पार्टी इन सुझावों को लागू करवाने के लिए प्रयास करेगी। सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के सुझाव के पीछे के कारणों का जिक्र करते हुए रामविलास ने कहा कि,’ऊंची जातियों में भी गरीब लोग हैं। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उन्हें सिर्फ इसलिए दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की तरह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसीलिए उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ये सुझाव दे रही है कि सामा​न्य वर्ग के 15 प्रतिशत गरीब लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।

रामविलास पासवान ने यह भी कहा कि, ‘सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून (एससी/एसटी एक्ट) पर दिए अपने फैसले पर अगर पुनर्विचार नहीं करता है तो केंद्र सरकार इस पर अध्यादेश भी ला सकती है।’ उन्होंने कहा कि सरकार दलितों और आदिवासियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण के लिए भी अध्यादेश ला सकती है।

