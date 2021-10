केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भाजपा के लिए धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। अपने इस तर्क के लिए केंद्रीय मंत्री ने आंकड़े भी पेश किए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नकवी ने ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे धर्मनिरपेक्षता को अपना राजनीतिक साधन मानते हैं। जबकि बीजेपी इसे एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी मानती है। नकवी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता, भाजपा के लिए एक संवैधानिक और नैतिक प्रतिबद्धता है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इसका प्रयोग वोट पाने के लिए किया है।

आगे उन्होंने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार की आवास योजना का लाभ लेने वाले 2 करोड़ लोगों में से 31% अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जबकि 12 करोड़ लोगों को दी गई किसान सम्मान निधि भी 33% अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही मिली है।

Out of 2 Cr people who benefitted from the Modi government's housing project, 31% are minorities, while 33% of 12 Cr farmers being provided Kisan Samman Nidhi are also minorities: Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi yesterday added. pic.twitter.com/7U3atEsZVY

— ANI (@ANI) October 25, 2021