Central Information Commission, (CIC) ने मोदी सरकार को बड़ा झटका दिया है। सीआईसी ने अपने एक अहम फैसले में सरकार को निर्देश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करने होंगे। सीआईसी ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो उन दानदाताओं के नाम सार्वजनिक करे जिन्होंने अपील की थी कि उनके नाम जाहिर ना किये जाए।

यहां आपको बता दें कि साल 2018 में मोदी सरकार ने इस दावे के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ-सुथरा धन आएगा। मोदी सरकार ने व्यवस्था दी थी कि कोई भी डोनर अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक करोड़ रुपए तक मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता है।

ये व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान नहीं खोलती और इसे टैक्स से भी छूट प्राप्त है। हालांकि उस वक्त इसपर विवाद भी हुआ था और कई जानकारों ने कहा था कि इससे चुनावी फंडिंग में अपारदर्शिता बढ़ेगी और विदेशा चंदा भी सियासी पार्टियों को आसानी से मिलने लगेगा। इस मामले में रिजर्व बैंक ने भी सरकार को चेताया था लेकिन उस वक्त रिजर्व बैंक की सलाह को मोदी सरकार ने किनारे रख कर इसे जारी किया था।

Right to Information (RTI) Act के तहत डाली गई एक अपील को लेकर लापरवाही बरतने के मामले में सीआईसी ने वित्त मामलों से संबंधित विभाग, रेवेन्यू विभाग और चुनाव आयोग को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। सीआईसी ने पूछा है कि आरटीआई के तहत जानकारी मांग रहे अपीलकर्ता को अधूरी जानकारी देने और उन्हें भटकाने के लिए आखिर क्यों नहीं आप पर जुर्माना लगाया जाए?

इनफॉरमेशन कमिशनर सुरेश चंद्रा ने यह फैसला 2 साल पुराने एक आरटीआई आवेदन को लेकर सुनाया है। यह आवेदन वेंकटेश नायक ने साल 2017 में इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग को देते हुए सियासी पार्टियों को गुप्त चंदा देने वाले लोगों के बारे में जानकारी मांगी थी। लेकिन इसपर विभाग की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया था। जिसके बाद वेंकटेश नायक ने अगस्त 2017 में अथॉरिटी में पहली अपील दायर की थी।

#Breaking | THE DAY’S BIGGEST POLITICAL NEWSBREAK.

In a landmark judgement of the Central Information Commission, Govt would have to disclose names of all those who gave representations for electoral bond donors to be made private.

Details by TIMES NOW’s Mohit & Meghna. pic.twitter.com/xiu0F15m93

— TIMES NOW (@TimesNow) January 8, 2020