फरवरी में नहीं होंगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जनवरी-फरवरी में नहीं कराई जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि फिलहाल जनवरी-फरवरी में होने वाली सीबीएसई की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। परीक्षाओं पर फैसला आगे लिया जाएगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ नई दिल्ली में शिक्षा संवाद के 22वें संस्करण में शिक्षकों के साथ लाइव बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा, बोर्ड परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, मूल्यांकन के स्वरूप, शिक्षकों की ट्रेनिंग और शिक्षा संबंधी अन्य मुद्दों पर बातचीत की। इसमें देश भर के हजारों शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

उन्होंने कहा, ” मैं हमेशा से ही शिक्षकों के साथ बातचीत करने, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को समझने और उसके अनुसार काम करने के लिए उत्सुक रहा हूं। जब मैं शिक्षकों की बात करता हूं, तो मैं एक शिक्षक के रूप में अपने प्रारंभिक वर्षों की याद ताजा करता हूं। मुझे याद है कि मैं और मेरे सहयोगी अपने छात्रों को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्हें अपने जीवन में प्रगति करते देखना अभी भी एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है। शिक्षकों में पाया जाने वाला पैशन और कंपैशन अप्राप्य है और यही कारण है कि एक शिक्षक अपनी भूमिका से कभी सेवानिवृत्त नहीं हो सकता।”

No Board examinations will be conducted in January or February. A decision on the conduct of examinations will be taken later: Union Education Minister Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank pic.twitter.com/83dappAdOZ

— ANI (@ANI) December 22, 2020