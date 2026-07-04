केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 23 सदस्यों को आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित किया। सरकार के अनुसार ये लोग भारत, खासकर जम्मू-कश्मीर में आतंक फैलाने, युवाओं की भर्ती करने, हथियार भेजने और हमलों की साजिश रचने में शामिल रहे हैं।

सरकार ने कहा है कि ये आतंकी सीमा पार से भारत के खिलाफ गतिविधियां चला रहे थे। इनमें ड्रोन के जरिए हथियार भेजना, सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को बहकाना और आतंकियों को ट्रेनिंग देना जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

इन 23 आतंकियों में तीन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेहद करीबी बताए गए हैं। इनमें अब्दुल रऊफ, हाफिज खालिद वलीद और राणा इफ्तिखार शामिल हैं। राणा इफ्तिखार पर आरोप है कि वह अलग-अलग आतंकी संगठनों के बीच संपर्क बनाए रखता था और युवाओं को आतंकवाद की ओर प्रेरित करता था। अब्दुल रऊफ पर आतंकियों की फंडिंग, योजना बनाने और गतिविधियों को आगे बढ़ाने का आरोप है। हाफिज खालिद वलीद को कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड बताया गया है।

कई आतंकियों का संबंध बड़े हमलों से है

कुछ आतंकियों का सीधा संबंध बड़े हमलों से भी जोड़ा गया है। मसूद इलियास कश्मीरी नाम का एक आतंकी जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा कमांडर बताया गया है। वह युवाओं की भर्ती, ट्रेनिंग और उन्हें भारत में घुसपैठ कराने में मदद करता था। उसका नाम 2022 में जम्मू के सुंजवां में हुए हमले से भी जोड़ा गया है।

इसी तरह मोहम्मद मुसद्दिक उर्फ डॉक्टर हमजा पर भी गंभीर आरोप हैं। वह ड्रोन के जरिए हथियार भारत भेजने, आतंकियों की घुसपैठ कराने और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को भर्ती करने में शामिल बताया गया है।

मु्फ्ती मुहम्मद असगर खान उर्फ अबू साद को जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्चिंग कमांडर बताया गया है। वह 2016 में नागरोटा स्थित सेना कैंप पर हुए हमले की साजिश में शामिल था। इसी हमले से जुड़े एक अन्य आतंकी अब्दुल शकूर और अब्दुल्ला जिहादी का भी नाम सामने आया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ये आतंकी सिर्फ हमलों की योजना ही नहीं बनाते थे, बल्कि सीमा पार से आतंकियों को भारत में भेजने, उन्हें सुरक्षित रास्ता देने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का काम भी करते थे। कुछ आतंकी पैसों की व्यवस्था और हथियार पहुंचाने में भी शामिल थे।

कई आतंकियों पर यह भी आरोप है कि वे सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह करते थे। वे नकली पहचान बनाकर लोगों को जोड़ते थे और उन्हें ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजते थे। कुछ लोग साइबर तकनीक और एन्क्रिप्शन का उपयोग कर सुरक्षा एजेंसियों से बचने की कोशिश करते थे।

सरकार ने यह भी बताया कि कुछ आतंकी लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। ये लोग मिलकर भारत में आतंक फैलाने की योजना बनाते थे।

इसके अलावा कई आतंकियों पर ड्रोन के जरिए हथियार भेजने, फंड जुटाने, और आतंकियों को तकनीकी मदद देने के आरोप भी हैं। कुछ लोग आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने और उनकी गतिविधियों को छिपाने में मदद करते थे। कुल मिलाकर सरकार का यह कदम सीमा पार आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इसका उद्देश्य आतंकियों की पहचान करना, उनके नेटवर्क को तोड़ना और जम्मू-कश्मीर में होने वाली आतंकी गतिविधियों को रोकना है।

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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित आतंकी और हथियार नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीन आरोपियों को पंजाब और एक को दिल्ली से पकड़ा गया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों को उनके आकाओं ने दिल्ली में धार्मिक स्थलों और पुलिस प्रतिष्ठानों की रेकी करने का काम सौंपा था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक