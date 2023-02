Pension Scheme: केंद्र को पसंद आ रहा जगन मोहन का मॉडल? अधिकारी बोले- फॉर्म्यूला ‘मजेदार’

Andhra Pradesh Pension Scheme Model: जगन मोहन रेड्डी सरकार की गारंटी पेंशन योजना के तहत ओपीएस (परिभाषित लाभ) और एनपीएस (परिभाषित योगदान) जोड़कर कर्मचारियों को पेंशन देने की सुविधा है। यह हर महीने कर्मचारियों से परिभाषित योगदान लेकर उन्हें परिभाषित लाभ के दो विकल्प देगा।

Pension Scheme Model: जगन मोहन रेड्डी सरकार का गारंटी पेंशन योजना मॉडल (Express File Photo by Gurmeet Singh)

Jagan Mohan Reddy Model: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) की जगन मोहन रेड्डी सरकार (Jagan Mohan Reddy Government) ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पेंशन मॉडल (Pension Model) का प्रस्ताव भेजा है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों में मॉडल की काफी चर्चा हो रही है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर मॉडल को लेकर कोई अप्रूवल नहीं दिया गया है, लेकिन अधिकारियों ने इसे मजेदार बताया है। जगन मोहन रेड्डी सरकार की गारंटी पेंशन योजना के तहत ओपीएस (परिभाषित लाभ) और एनपीएस (परिभाषित योगदान) जोड़कर कर्मचारियों को पेंशन देने की सुविधा है। यह हर महीने कर्मचारियों से परिभाषित योगदान लेकर उन्हें परिभाषित लाभ के दो विकल्प देगा। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस मॉडल का मूल विचार अच्छा है, लेकिन आंध्र सरकार ने जानबूझकर एनपीएस की वापसी की दर को कम करके आंका है। क्या है जगन मोहन रेड्डी का पेंशन स्कीम मॉडल आंध्र प्रदेश की गारंटीड पेंशन स्कीम योजना मॉडल के तहत अगर कोई कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का हर महीने 10 प्रतिशत देता है, तो वे 33 प्रतिशत की गारंटी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की ओर से इसमें 10 प्रतिशत योगदान होता है। इसके अलावा, हर महीने सैलरी का 14 प्रतिशत देने पर 40 प्रतिशत गारंटी पेंशन की सुविधा है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय को इस मॉडल के बारे में बताया गया है। कोई औपचारिक स्वीकृति नहीं मांगी गई है, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कहा कि यह मॉडल दिलचस्प है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से समझने की जरूरत है।

