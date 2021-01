सरकार ने कोविड-19 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब सिनेमा हाल में क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोग बैठाए जा सकते हैं। स्वीमिंग पूल में सभी के लिए अनुमति दे दी गई है। सभी तरह की प्रदर्शनियों के आयोजन की छूट दे दी गई है। धार्मिक, राजनीतिक सम्मेलनों की छूट देने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी गई है। हवाई यात्रा और आसान किया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशानिर्देश लागू करने का आदेश जारी किया है। यह 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी होगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड के लिए जरूरी नियंत्रण, उपायों और एसओपी को जारी रखने और लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी।

सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों में पहले से ही बैठने की क्षमता का 50 फीसदी तक की अनुमति थी। अब उन्हें इससे ज्यादा बैठाने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक संशोधित एसओपी भी जारी किया जाएगा।

Govt issues new guidelines for #COVID19 containment. Cinema Halls to now admit more than 50% of capacity. Swimming pool use to be allowed for all. All exhibitions allowed. Religious, political gatherings left to states. Air travel may be further liberalised. @IndianExpress

