वैसे लिव इन कपल जो अपने रिश्ते को एक ‘स्थिर बंधन’ के रूप में देखते हैं को जनगणना 2027 शादीशुदा जोड़ा माना जाएगा। यह स्पष्टीकरण जनगणना से जुड़े आधिकारिक वेबसाइट के FAQ यानि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के सेक्शन में आया है। दरअसल, सेक्शन में एक सवाल किया गया था – क्या लिवइन रिलेशनशिप रह रहे जोड़े को विवाहित माना जाएगा।

इस सवाल के जवाब में कहा गया कि अगर वे (जोड़ा) अपने रिश्ते को एक ‘स्थिर बंधन’ मानते हैं तो उन्हें दंपति माना जाएगा। गौरतलब है कि जनगणना 2027 दो चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण में घरों की सूची बनाना और आवास जनगणना शामिल होगी। इसके तहत संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार, अप्रैल और सितंबर 2026 के बीच 30 दिनों में घर-घर जाकर फील्ड वर्क किया जाएगा।

पहले चरण में आवास की स्थिति, परिवार का विवरण, पीने का पानी, शौचालय, बिजली, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईंधन, इंटरनेट आदि जैसी सुविधाओं की उपलब्धता; और परिवार के पास रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, दोपहिया वाहन, चार पहिया वाहन आदि जैसी संपत्तियों के होने से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी।

वहीं दूसरे चरण में फरवरी 2027 से पूरे भारत में जनसंख्या की गिनती शामिल होगी। लेकिन लद्दाख, जम्मू-कश्मीर के बर्फीले क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में कठिन मौसम परिस्थितियों के कारण जनगणना पहले, यानी सितंबर 2026 में ही कर ली जाएगी, ताकि वहां सर्दियों की वजह से काम प्रभावित न हो।

इस चरण में लोगों की संख्या, नाम, उम्र, लिंग, वैवाहिक स्टेटस, जाति, धर्म, शैक्षणिक योग्यता, भाषा, विकलांगता, प्रवास, पेशा और और प्रजनन संबंधी विवरण (विवाहित महिलाओं के लिए) एकत्र किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस बार नागरिकों को सामान्य “कैनवेसर विधि” के अलावा, स्वयं-गणना का विकल्प भी दिया गया है। इस विधि में एक गणनाकार घर-घर जाकर मोबाइल ऐप का उपयोग करके जानकारी दर्ज करता है।

स्वयं-गणना का विकल्प यूजर्स को अपनी सुविधा के आधार पर खुद आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी साझा करने के लिए सत्रम बनाता है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति सेल्फ-एन्यूमरेशन पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी देकर खुद को एन्यूमरेशन के लिए चुन सकता है; इसके बाद, एक एन्यूमेरेटर घर पर जाकर SE ID लेगा और फील्ड विजिट के दौरान उसे वैलिडेट करेगा।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या क्या सभी प्रकार के परिवार यानि सामान्य, संस्थागत और बेघर, स्व-गणना कर सकते हैं? इसका जवाब है – नहीं। जनगणना FAQ के अनुसार केवल सामान्य हाउसहोल्ड ही स्व-गणना का विकल्प चुन पाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, एक ‘सामान्य परिवार’ को ऐसे व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो आमतौर पर एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई से भोजन करते हैं, सिवाय तब जब काम की मजबूरियों के कारण उनमें से कोई ऐसा न कर पाए। परिवार के सदस्य आपस में संबंधित हो सकते हैं, या असंबंधित, या फिर दोनों का मिला-जुला रूप हो सकते हैं।

हालांकि, अगर कुछ ऐसे लोग जो आपस में संबंधित नहीं हैं लेकिन किसी जनगणना-घर में रहते हैं पर एक ही रसोई में बना भोजन नहीं करते तो उन्हें एक ही परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग परिवार के रूप में गिना जाता है।

जनगणना के पहले चरण के दौरान ‘स्व-गणना’ (Self-enumeration) की जा सकती है; इस दौरान, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों तक चलने वाले ‘घर-घर जाकर सूची बनाने के काम’ (Houselisting Operations) के शुरू होने से ठीक पहले, 15 दिनों के लिए पोर्टल खुला रहेगा।