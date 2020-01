साल 2021 में होने वाली जनगणना के लिए सवालों की सूची जारी की जा चुकी है। इस जनगणना में लोगों से उनके खाए जाने वाले प्रमुख अनाज के बारे में सवाल पूछा जाएगा। ऐसे में आपसे पूछा जाएगा कि आप चावल ज्यादा खाते हैं या रोटी… काली दाल खाते हैं या पीली दाल आदि। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी द्वारा गुरुवार को अधिसूचना जारी की।

इस अधिसूचना में जनगणना 2021 के फॉर्म में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में जानकारी दी गई है। फार्म में परिवार के मुखिया के लिंग से लेकर शौचालय के प्रकार जैसे कुल 31 सवाल है। इसके अलावा इसमें सवाल यह भी है कि आपके रेडियो, ट्रांजिस्टर या टीवी है या नहीं। साथ ही अन्य विद्युत उपरकरणों के बारे में जानकारी मांगी गई है।

Registrar General and Census Commissioner of India Vivek Joshi issues notification on information to be sought by Census officers during census 2021. pic.twitter.com/A2eybMitWy

— ANI (@ANI) January 9, 2020