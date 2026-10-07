ECI Voter List SIR: भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ का अपना दो दिवसीय दौरा टाल दिया है। ये दौरा 7 और 8 अक्टूबर को होना था लेकिन दिल्ली में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बीच चुनाव आयोग ने दौरे को पूरी तरह से टाल दिया है।

ज्ञानेश कुमार का दंतेवाड़ा जिले में लोकप्रिय दंतेश्वरी माता मंदिर, बस्तर में चित्रकोट झरना और कवर्धा जिले में भोरमदेव मंदिर का दौरा करने वाले थे। इस दौरे के टलने की जानकारी छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा दी गई।

राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया था प्रोटोकॉल

राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ज्ञानेश कुमार को उनकी यात्रा के चलते राजकीय अतिथि घोषित किया था। उनके लिए आवश्यक प्रोटोकॉल व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए थे लेकिन अब यह पूरी प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया है।

राज्य चुनाव आयोग के पत्र में बताया गया है कि यात्रा स्थगित कर दी गई है। पत्र में लिखा है, “यह सूचित किया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से चुनाव आयोग ने माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के छत्तीसगढ़ दौरे का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। आयोग से नई तिथि प्राप्त होने पर इसकी सूचना अलग से दी जाएगी।”