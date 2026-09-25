चुनाव आयोग ने युवाओं के लिए वोटर जागरूकता के दो कार्यक्रम टाल दिए हैं। ये प्रोग्राम गुरुवार को मेरठ में और 28 सितंबर को वाराणसी में होने थे, जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार संबोधित करने वाले थे। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी है।

यह घटना इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद सामने आई है। इसमें एसआईआर पर चुनाव आयोग में मतभेद का पता चला था। गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। कॉकरोच जनता पार्टी ने भी उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि अगर उन्होंने 48 घंटे के भीतर इस्तीफा नहीं दिया तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे।

मेरठ में एक सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे मुख्य चुनाव आयुक्त

मुख्य चुनाव आयुक्त गुरुवार को मेरठ में ईएलसी पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे। ईएलसी चुनाव आयोग का एक मंच है जिसके माध्यम से स्कूली और कॉलेज के छात्रों में जागरूकता फैलाई जाती है। सम्मेलन में वे मतदाता सेवाओं के लिए चुनाव आयोग के पोर्टल और ऐप ईसीआईएनईटी के बारे में भी जानकारी देने वाले थे। 28 सितंबर को वे वाराणसी में एक कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत करने वाले थे।

टालने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा, “कार्यक्रमों की तारीखों में बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है, जो कई वजहों से जरूरी हो जाती है, जैसे कि वेन्यू की उपलब्धता, बड़े अधिकारियों का शेड्यूल, प्राकृतिक कारण वगैरह। पहले भी कई बार ईएलसी कॉन्फ्रेंस को टाला गया है या उनकी तारीखें बदली गई हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में। इसके अलावा, इन दो खास कॉन्फ्रेंस को टालने का फैसला 21 सितंबर को लिया गया था।”

अनिश्चित काल के लिए टाला गया कार्यक्रम

सूत्रों का कहना है कि इन कार्यक्रमों को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। अब तक चुनाव आयोग ने नए रूप में तैयार ईएलसी (ELC 2.0) और ECINET की पांच कॉन्फ्रेंस की हैं। इनमें से आखिरी कॉन्फ्रेंस 11 सितंबर को अहमदाबाद में हुई थी।

11 सितंबर को चुनाव आयोग के एक बयान में कहा गया, “गुजरात भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए सीईसी श्री ज्ञानेश कुमार ने छात्रों को देश का भविष्य बताया। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रियाओं की समझ को आगे बढ़ाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ईएलसी (इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब) बहुत जरूरी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों और युवा मतदाताओं को भारत की चुनावी व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों, वोटर रजिस्ट्रेशन वोटिंग और वोटों की गिनती की प्रक्रियाओं और भारत के चुनाव आयोग की भूमिका व कामकाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए।” इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब में स्कूलों की 9वीं से 12वीं क्लास के सभी छात्र और कॉलेजों में 18 से 21 साल के सभी युवा शामिल होते हैं।

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद कि दो चुनाव आयुक्तों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान लिए गए फैसलों पर आपत्ति जताई थी, गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए दो रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…