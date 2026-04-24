CEC Removal Notice: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए एक बार फिर विपक्षी दलों ने कवायद शुरू कर दी है। इसके संबंध में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी दी कि राज्यसभा के 73 विपक्षी सांसदों ने राज्यसचिव को रिमूवल का नोटिस भेजा है। इसमें राष्ट्रपति से मांग की गई है कि संविधान के प्रावधानों के तहत चुनाव आयुक्त को सिद्ध दुराचरण के आधार पर हटाया गया जाए।

दरअसल, सीईसी ज्ञानेश कुमार के रुख के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया है कि इस नए नोटिस में 15 मार्च 2026 के बाद किए गए कथित कृत्यों और चूकों के आधार पर नौ विशिष्ट आरोप शामिल किए गए हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद पर बने रहना संविधान की भावना के खिलाफ है और वे सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं।

पहले खारिज हो चुका है नोटिस

खास बात यह भी है कि विपक्ष द्वारा ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है कि जब इससे पहले विपक्ष द्वारा दिया गया नोटिस पहले ही खारिज किया है। 12 मार्च को विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में प्रस्ताव का नोटिस दिया था। उस समय लोकसभा में 130 और राज्यसभा में 63 सांसदों का समर्थन बताया गया था। लेकिन 6 अप्रैल को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति ने इसे अस्वीकार कर दिया था।

ज्ञानेश कुमार पर क्या हैं आरोप?

जब विपक्ष द्वारा नोटिस खारिज किया गया था, तो दोनों पीठासीन अधिकारियों ने अपने फैसले में कहा था कि नोटिस में मिसबिहेवियर साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और यह संवैधानिक मानकों पर खरा नहीं उतरता।

बता दें कि विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार पर पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण के आरोप लगाए हैं। इनमें नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल, चुनावी गड़बड़ियों की जांच में बाधा, एसआईआर और उसके देशव्यापी विस्तार पर आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने में विफलता जैसे मुद्दे शामिल हैं।

संख्याबल के लिहाज से क्या है स्थिति?

विपक्ष द्वारा दिए गए नोटिस को लेकर विपक्ष के संख्या बल के लिहाज से बात करना भी जरूरी है। नियमों के अनुसार, लोकसभा में ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर और राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसके बाद नोटिस स्वीकार होने पर सदन में बहस और फिर मतदान होता है।

वर्तमान परिस्थिति में राज्यसभा में 73 सांसदों का समर्थन तकनीकी रूप से आवश्यक सीमा से ऊपर है, लेकिन अहम बात यह भी है कि अंतिम फैसला नोटिस की स्वीकार्यता पर निर्भर करेगा। इससे पहले भी इसी तरह का प्रयास खारिज हो चुका है, इसलिए इस बार भी प्रक्रिया आसान नहीं मानी जा रही है। देखना होगा कि विपक्ष के इस रिमूवल नोटिस पर लोकसभा और राज्यसभा के सभापतियों का आखिरी फैसला क्या होता है।

एक हाई लेवल चुनाव समीक्षा बैठक में उस वक्त तनाव बढ़ गया जब एक वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को खुलेआम चुनौती दी। इसके बाद पर्यवेक्षक को बैठक से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से बुलाई गई वर्चुअल मीटिंग के दौरान कूच बिहार दक्षिण के पर्यवेक्षक अनुराग यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। पढ़िए पूरी खबर…