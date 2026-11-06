केरल की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को अपने विजिलेंस विभाग को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगे रिश्वत के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। यह कदम इस मामले में एक नई शिकायत सामने आने के बाद उठाया गया है।

इससे पहले अक्टूबर में, राज्य सरकार ने 1988 बैच के आईएएस अधिकारी (केरल कैडर) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2006 की एक जांच को फिर से खोलने का आदेश दिया था। उस समय, कुमार राज्य के लोक निर्माण विभाग में सचिव के पद पर तैनात थे। आखिर यह मामला क्या था और नई शिकायत में क्या खुलासा हुआ है? आइए जानते हैं।

क्या हैं आरोप?

सीईसी ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित केरल राज्य परिवहन परियोजना के तहत किए गए कार्यों के बिल पास करने के लिए मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन से रिश्वत की मांग की थी। ली, ‘PATI-BEL’ के मुख्य परियोजना प्रबंधक थे। यह एक भारत-मलेशियाई संयुक्त उद्यम था, जिसे 2002 में इस परियोजना के तहत सड़क निर्माण का काम सौंपा गया था।

यह आरोप तब सामने आया जब नवंबर 2006 में मलेशिया में ली सी बीन की आत्महत्या से मौत हो गई और उन्होंने एक नोट छोड़ा। उस समय, ज्ञानेश कुमार केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के साथ-साथ राज्य के लोक निर्माण विभाग के सचिव भी थे।

हालांकि, वह नोट कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन आत्महत्या के एक महीने बाद, दिसंबर 2006 में, तत्कालीन सीपीआईएम सरकार ने कुमार को पीडब्ल्यूडी सचिव के पद से हटा दिया। सरकार ने इस मामले की जांच भी शुरू करवाई।

यह मुद्दा किस तरह फिर से चर्चा में आ गया

पिछले महीने, जब कांग्रेस ने एसआईआर में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की, तो 2006 के रिश्वत के आरोप फिर से सुर्खियों में आ गए।

कांग्रेस नेता एम. वेणुगोपाल ने केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला को एक याचिका दी। इसमें दावा किया गया है कि 2006 में कुमार के खिलाफ हुई जांच बाहरी दबाव के कारण प्रभावित हुई थी। साथ ही, यह भी कहा गया है कि एक इंजीनियर के सुसाइड नोट में कुमार का जिक्र था।

चेन्नीथला ने इस शिकायत को विजिलेंस विभाग के पास भेज दिया है, जिसने इस मामले को फिर से खोलने के लिए कानूनी राय मांगी है। वेणुगोपाल ने अभी तक अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है।

दूसरे शिकायतकर्ता का क्या दावा है

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच की मांग करने वाले दूसरे शिकायतकर्ता साजन वी. ओ. हैं, जिन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में PATI-BEL को निर्माण सामग्री की आपूर्ति की थी।

साजन ने बताया कि कोल्लम में उनके घर के पास ही PATI-BEL का प्रोजेक्ट ऑफिस था और ली के साथ उनके अच्छे संबंध थे। उन्होंने कहा, “चूंकि बिलों का भुगतान समय पर नहीं हुआ, इसलिए ली स्थानीय ठेकेदारों और सप्लायरों को पैसे नहीं दे पाए। ली ने मुझे बताया था कि बिल पास कराने के लिए ज्ञानेश कुमार ने 2 करोड़ रुपये मांगे थे। लेकिन PATI-BEL बिल पास कराने के लिए रिश्वत देने को तैयार नहीं था। ली के परिवार ने तब PATI-BEL के कर्मचारियों को बताया था कि ली के सुसाइड नोट में कुमार का जिक्र है।” 23 अक्टूबर को राज्य के गृह मंत्री को दी गई अपनी शिकायत में उन्होंने यह दावा किया है।

उन्होंने दावा किया, “अगर सरकार जांच का आदेश देने के लिए तैयार है, तो मैं जांचकर्ताओं के सामने सबूत पेश करने के लिए तैयार हूं, जिसमें ली के परिवार के सदस्यों को उनके सामने लाना भी शामिल है।” हालांकि, साजन ने वह सुसाइड नोट कभी नहीं देखा था जिसे ली ने मलेशिया में छोड़ा था। उन्होंने बताया कि 2006 की रिश्वतखोरी की जांच के सिलसिले में विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो ने उनसे संपर्क नहीं किया था।

साजन ने दावा किया कि ली रिश्वत की मांग और स्थानीय सप्लायरों के बकाया भुगतान को लेकर दबाव में थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि केरल में भुगतान करने के लिए, ली ने मलेशिया स्थित PATI के किसी दूसरे प्रोजेक्ट से फंड का इस्तेमाल कर लिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी वजह से PATI के वरिष्ठ अधिकारियों ने ली को मलेशिया बुलाया, जहां उन्होंने आत्महत्या कर ली।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2006 में हुई जांच का क्या हुआ?

केरल के मंत्री चेन्नीथला ने 14 अक्टूबर को विधानसभा में बताया कि 2006 में विजिलेंस विभाग ने ‘केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट’ से जुड़े कई आरोपों की जांच की थी। इनमें यह आरोप भी शामिल था कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने पूरे हो चुके कामों के बिल पास करने के बदले ठेकेदारों से 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी। चूंकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी, इसलिए विभाग ने सिफारिश की कि आगे किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है।

2003 से 2006 के बीच बिना टेंडर प्रक्रिया के दिए गए 76 प्रोजेक्ट्स की एक अलग विजिलेंस जांच में भी ज्ञानेश कुमार का नाम आया था। विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो ने इन कामों की जांच शुरू की थी, जिसमें कुमार के खिलाफ लगे आरोप भी शामिल थे। चूंकि इन गड़बड़ियों को साबित नहीं किया जा सका, इसलिए ब्यूरो ने सारी कार्यवाही रोक दी और सरकार को रिपोर्ट दी कि आगे किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है।

2012 में, जब केरल में कांग्रेस सत्ता में थी, तो विभाग ने आठ मामलों को अदालत में तथ्यों की गलती के रूप में रिपोर्ट किया। अदालत ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, और इसे कभी चुनौती नहीं दी गई।

यह भी पढ़ें: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 साल पुराने केस में जांच के आदेश, 2 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप

केरल सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 साल पुराने एक मामले में विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) को जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जांच के आदेश राज्य के गृह विभाग ने दिए हैं। इस जांच में अगर उनके खिलाफ आरोपों को सही पाया जाता है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…



