CEC Impeachment Motion: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए विपक्ष के 193 सांसदों ने महाभियोद प्रस्ताव दिया था। अब विपक्ष के इन सांसदों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सभापति ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश जांच अधिनियम की शक्ति का प्रयोग करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया।

बता दें कि 193 सांसदों में लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर साइन किया था, उसका नोटिस 12 मार्च 2026 को राज्यसभा सभापति को सौंपा गया था। यह देश की आजादी के बाद किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संसद में पहला ऐसा प्रयास था। हालांकि, प्रस्ताव खारिज होने के चलते सीईस ज्ञानेश कुमार की कुर्सी सुरक्षित है।