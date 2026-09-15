सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्सन अथॉरिटी (CCPA) ने मंगलवार को गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए ‘रैपिडो’ (Rapido) राइल-हेलिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड’ पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह जुर्माना गलत व्यापार तौर-तरीकों, अनुचित समझौतों और ‘डार्क पैटर्न’ के लिए लगाया गया है, जिसके तहत राइड कन्फर्म होने से पहले ही राइडर्स को अधिक पैसे देने के लिए उकसाया जाता था। यह कार्रवाई भारत में काम करने वाले कैब और बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की पूरे सेक्टर में की गई जांच के बाद की गई है।

‘कन्फर्म शेमिंग जैसा एल्गोरिदम’

जांच के दौरान, CCPA ने पाया कि रैपिडो का एल्गोरिदम ‘कन्फर्म शेमिंग’ (confirm shaming) जैसा है। यह ‘डार्क पैटर्न्स की रोकथाम और नियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023’ के तहत पहचाना गया एक डार्क पैटर्न है, क्योंकि अगर ग्राहक ज़्यादा पैसे देने के लिए सहमत नहीं होता है, तो यह राइड खोने का डर पैदा करता है।

कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के एक बयान में कहा गया कि CCPA ने पाया कि रैपिडो ऐप ने पहले कस्टमर को किराया बताता और फिर जब कस्टमर ने किराया स्वीकार कर लिया, तो ऐप ने उनसे अधिक पैसे देने को कहा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ऑपरेटर्स ओरिजिनल किराया स्वीकार नहीं कर रहे थे और ऐप पर ऐसे मैसेज दिखाए जा रहे थे जैसे कीमत जितनी अधिक होगी, राइड मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, जैस अगर ड्राइवर (कैप्टन) 60 रुपये में राइड स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो +10, +20, +30 जोड़कर देखें”।

CCPA ने 31 अगस्त को अपने 34 पेज के आदेश में कहा कि यह तरीका “कन्फर्म शेमिंग” जैसा है, जो सरकार की 2023 की गाइडलाइंस के तहत पहचाने गए ‘डार्क पैटर्न’ में से एक है। इससे कस्टमर को गलतफहमी पैदा होती है कि राइड जल्दी मिलेगी क्योंकि संभावना है कि अगर वह अतिरिक्त पैसे दे रहा है, जबकि राइडर पहले ही बुकिंग पक्की कर चुका होता है और उसके पास मोल-भाव करने का बहुत कम मौका होता है।

Uber और Ola की जांच हो रही

बयान के मुताबिक, यह कार्रवाई राइड-हेलिंग और बाइक-टैक्सी प्लेटफॉर्म पर ‘डार्क-पैटर्न’ वाली प्रैक्टिस की CCPA की व्यापक जांच का हिस्सा है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक, Uber और Ola की जांच अभी भी चल रही है। Rapido को कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था।

सीसीपीए ने यह कार्रवाई 16 मई की एक शिकायत के आधार पर की, शिकायत में रैपिडो पर सवारी से पहले टिप देने की चालाकी भरी सुविधा और शोषणकारी मोलभाव का आरोप लगाया गया था। इस सुविधा के तहत यूजर को सवारी की पुष्टि से पहले ड्राइवर को “टिप” देने के लिए कहा जाता था, यह कहकर कि ऐसा करने से बुकिंग प्रक्रिया में तेजी आएगी। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि निजी कैब एग्रीगेटरों पर लागू होने वाले किसी भी वैधानिक किराया नियमन के अभाव में बिजी टाइम के समय मनमानी और अत्यधिक कीमत वसूली जाती है।

अथॉरिटी ने रैपिडो की दलील खारिज

अथॉरिटी ने रैपिडो की इस दलील को खारिज कर दिया कि ये प्रॉम्प्ट असल में राइडर और ड्राइवर के बीच रियल-टाइम बातचीत को दिखाते थे। उसने कहा कि प्लेटफॉर्म खुद किराया तय करता था और ट्रांजैक्शन में कंज्यूमर और ड्राइवर दोनों पक्षों को कंट्रोल करता था, जिससे वह सिर्फ एक न्यूट्रल मध्यस्थ से कहीं अधिक की भूमिका निभा रहा था।

मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम खरे की ओर से पारित आदेश में दलील दिया गया कि कस्टमर को दिखाया गया किराया पहले से ही दूरी, समय, यातायात की स्थिति, टोल और चालक को देय राशि को ध्यान में रखता है। आगे कहा गया, “टिप आम तौर पर सर्विस मिलने के बाद अपनी मर्जी से दिया जाने वाला पेमेंट होता है और इसे सर्विस देने की शर्त के तौर पर नहीं रखा जाना चाहिए।”

CCPA ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 का जिक्र किया, जिसके मुताबिक अपनी मर्जी से टिप देने का ऑप्शन यात्रा पूरी होने के बाद ही दिखना चाहिए, न कि बुकिंग के समय या राइड के दौरान।