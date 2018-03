CBSE Re-Exam 2018: पेपर लीक पर राहुल का मोदी पर निशाना- अब एग्जाम वॉरियर्स 2 लिखें पीएम

CBSE पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए लिखा, ‘पीएम ने एग्जाम वॉरियर्स किताब लिखी, जो परीक्षा के दौरान छात्रों को तनाव दूर करना सिखाती है। अब उन्हें एग्जाम वॉरियर्स 2 लिखनी चाहिए, जिसे पेपर्स लीक होने के कारण तबाह हुई स्टूडेंट्स और पैरंट्स की जिंदगियों के बाद उनके तनाव को दूर करने के लिए पढ़ाया जाए।’ आपको बता दें CBSE 10वीं की गणित और 12वीं की अर्थशास्त्र की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है।

बता दें कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस शिक्षा मंत्रालय की नाकामी बताया है। उन्होंने कहा, “यह मंत्रालय की नाकामी को दिखाता है। 28 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर है। हम इस मामले को संसद में उठाएंगे।’ वहीं, कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सीबीएसई पेपर लीक केवल पेपर लीक नहीं है। SSC स्कैम एक और बड़ा मुद्दा है। अगर सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी तो आखिर कौन लेगा?”

PM wrote Exam Warriors, a book to teach students stress relief during exams.

Next up: Exam Warriors 2, a book to teach students & parents stress relief, once their lives are destroyed due to leaked exam papers. pic.twitter.com/YmSiY0w46b

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 30, 2018