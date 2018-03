सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) के पेपर लीक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह समय के साथ और ज्वलंत होता जा रहा है। अब इसी क्रम में एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। क्लिप में दावा किया गया है सीबीएसई का 12वीं कक्षा का मैथ्स का पेपर भी लीक हुआ था। यह पेपर परीक्षा के ठीक एक घंटे पहले लीक हुआ था। बाद में किसी छात्र ने इस बारे में टीचर को सूचित किया। लेकिन उन्होंने बच्चे की बात पर यकीन नहीं किया था। आपको बता दें कि सीबीएसई का 10वीं का मैथ्स और 12वीं का इकनॉमिक्स का पेपर इससे पहले लीक हुआ था। छात्र संगठनों ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए। दिल्ली पुलिस फिलहाल इस मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है।

शुक्रवार (30 मार्च) को सीबीएसई दफ्तर के बाहर छात्रों ने तिरंगा लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देश के कई हिस्सों के छात्र इस प्रदर्शन में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वहीं, सीबीएसई दोबारा परीक्षा कराने के फैसले का बचाव करती दिख रही है। सीबीएसई मुखिया अनीता करवान ने कहा था कि छात्रों के हित ध्यान में रखकर ही परीक्षा दोबारा कराने का फैसला किया गया है।

CBSE paper leak gets bigger, viral video shows class 12 Maths paper leaked, video shows paper leak atleast an hour before exam @priyanktripathi shares more details #CBSEChiefMustGo pic.twitter.com/mDNH9OJgBq

— TIMES NOW (@TimesNow) March 30, 2018