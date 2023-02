CBSE Board Exams 2023: 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड, यहां से कर सकते हैं डाउनलोड, पढ़ें पूरी डिटेल

CBSE Board Exams: 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए 15 फरवरी से ही परीक्षाएं शुरू होंगी और 5 अप्रैल तक चलेंगी। कक्षा 10 के छात्र अपना एडमिट कार्ड स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं।

CBSE Board: 10वीं और 12वीं के लिए जारी हुए एडमिट कार्ड (प्रतीकात्मक फोटो/Praveen Khanna)

CBSE Board Exams 2023: 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सोमवार को एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। जो छात्र इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in है, जहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। CBSE Board Exams 2023: नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड- स्टेप 1: सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2: इसके बाद होम पेज पर एडमिट कार्ड का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब अपना रोल नंबर और जन्मतिथि संबंधित डिटेल्स लिखें।

स्टेप 4: अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर नजर आएगा, इसको डाउनलोड कर लें।

स्टेप 5: भविष्य के लिए अपने एडमिट कार्ड का एक प्रिंट आउट भी जरूर ले लें। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं दोनों के लिए प्रेक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट 2 जनवरी को ही शुरू कर दिए थे, जो 14 फरवरी तक चलेंगे। इसके बाद लिखित परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सीबीएसई के आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, सीबीएसई बोर्ड (थ्योरी) परीक्षा 2023 (CBSE board theory exams 2023) 15 फरवरी से शुरू होंगी। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए 15 फरवरी से ही परीक्षाएं शुरू होंगी और 5 अप्रैल तक चलेंगी। कक्षा 10 के छात्र अपना एडमिट कार्ड स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। Also Read Pariksha pe Charcha: एग्जाम प्रेशर पर बोले पीएम- हम पर चुनाव में दबाव बनाया जाता है, क्रिकेट के उदाहरण से समझाया कैसे करें इसे दूर

लिखित परीक्षा के लिए छात्रों को तीन घंटे का समय दिया जाएगा। सुबह 10.30 बजे परीक्षा शुरू होने के बाद दोपहर 1.30 बजे समाप्त होगी। हालांकि, कुछ परीक्षाएं 2 घंटे की होंगी और 12.30 बजे खत्म हो जाएंगी। परीक्षा के दिन छात्र अपने एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी अवश्य ले जाएं, वरना इसके बिना उन्हें एग्जाम हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

