सीबीआई ने मॉडल त्विषा शर्मा की मौत के मामले में उनके पिता की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का जवाब दिया है। याचिका में ट्रायल को मध्य प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह, जो पहले जिला जज थीं, असरदार लोग हैं और इस बात की संभावना है कि वे केस में ट्रायल की कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए एक काउंटर एफिडेविट में CBI ने कहा कि मौजूदा केस की गंभीरता इन आरोपों से पता चलती है कि मृतका की मौत की घटना के बाद गिरिबाला सिंह ने क्राइम सीन को मैनेज करने की कोशिश की और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की। आरोपी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो साफ तौर पर राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच में उनके बेवजह दखल को दिखाती हैं।

CBI ने क्या कहा?

एफिडेविट में आगे कहा गया, “जांच के दौरान यह पता चला है कि गिरिबाला सिंह ने टेक्नीशियन को बुलाया और उस समय के CCTV फुटेज की कॉपी ले लीं। यह भी पक्का हो गया है कि 13.05.2026 को गिरीबाला सिंह ने एक्सप्रेशन ब्यूटी पार्लर की मालिक को फोन किया और उससे 12.05.2026 को मृतका के आने के बारे में पूछा और कुछ लोगों को ब्यूटी पार्लर भेजकर संबंधित CCTV फुटेज इकट्ठा किया।”

एफिडेविट में लिखा है, “मामले के ऊपर बताए गए फैक्ट्स और हालात को देखते हुए यह आग्रह है कि इस मामले में रेस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 जिला भोपाल (मध्य प्रदेश) के असरदार लोग हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि वे ट्रायल की कार्रवाई को प्रभावित करेंगे और मामले के गवाहों को डराएंगे।”

त्विषा शर्मा की हुई थी मौत

पुलिस के मुताबिक त्विषा शर्मा 12 मई की रात को भोपाल में अपने ससुराल में लटकी हुई मिली थी। आरोपी उसे AIIMS भोपाल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। CBI ने जांच अपने हाथ में ली और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) और दहेज रोकथाम एक्ट के संबंधित नियमों के तहत वकील समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया।

त्विशा शर्मा ने 9 दिसंबर, 2025 को समर्थ सिंह से शादी की थी। इस साल अप्रैल में जब वह प्रेग्नेंट हुई, तो कहा जा रहा है कि उसके और आरोपी के बीच अनबन हो गई। फिर वह अपने माता-पिता के घर वापस चली गई। कहा जा रहा है कि उसने अबॉर्शन करवाया, जिसके बाद वह अपने ससुराल लौट आई, जहां झगड़े जारी रहे और आखिर में उसकी मौत हो गई।

CBI के एफिडेविट में कहा गया है कि उसने दोनों के खिलाफ BNS के सेक्शन 85 (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना), सेक्शन 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और सेक्शन 3(5) (कॉमन इंटेंशन) के तहत चार्जशीट फाइल की है, और कहा कि दहेज हत्या और दूसरे पहलुओं के संबंध में आगे की जांच जारी है।

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भोपाल में पूर्व एक्टर और मॉडल त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों पर त्विषा की मौत से जुड़े मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। त्विषा 12 मई को भोपाल स्थित अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली थीं। पढ़ें पूरी खबर