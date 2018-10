सीबीआई विवाद के चलते लंबी छुट्टी पर भेजे गए दोनों शीर्ष अधिकारियों में राकेश अस्थाना पर एक और गंभीर आरोप लग रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव और जेल की सजा काट रहे उनके पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सृजन घोटाले को लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री और छुट्टी पर भेजे गए बिशेष सीबीआई निदेशक पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित खबर को ट्वीट करते हुए लिखा, ”क्या राकेश अस्थाना ने जीए से एनडीए में स्विच करने के बदले 2500 करोड़ के सृजन घोटाले से नीतीश कुमार को बचाया था? सीबीआई ने अभी तक सृजन घोटाले के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने राजकोष से 2500 करोड़ सृजन एनजीओ के खाते में डालकर गबन किया था।” तेजस्वी के ट्वीट के आधार पर प्रकाशित एक और खबर का लिंक ट्वीट करते हुए लालू यादव के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया गया, ”क्या नरेंद्र मोदी के परम सहयोगी राकेश अस्थाना ने ही 2500 करोड़ के सृजन घोटाले में नीतीश को बचाया?”

इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया, ”क्या राकेश अस्थाना ने सृजन घोटाले में नीतीश कुमार को बचाया था? क्या सृजन में बचने और लालू परिवार को फंसाने की डील के बदले में नीतीश कुमार रातों-रात पाला बदल बीजेपी की गोद में खेलने चले गए? सीबीआई ने डेढ़ साल बाद भी सृजन घोटाले के मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है?”

बता दें कि तेजस्वी ने अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ की जिस खबर को ट्वीट किया है उसमें एक सीबीआई अधिकारी पर 1400 करोड़ के सृजन घोटाले की जांच को दबाने की बात कही गई है। खबर में कहा गया है कि 1400 करोड़ के सृजन घोटाले में साल भर से ज्यादा समय पहले घोटाले के दो मुख्य आरोपियों प्रिया कुमार और उनके पति अमित कुमार के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया गया था लेकिन उन्हें अब तक नहीं पकड़ा गया है।

Big Breaking: Did Rakesh Asthana save Nitish Kumar from 2500 Crore Srijan Scam in lieu of switching from GA to NDA?

CBI haven’t arrested main culprits of #SrijanScam yet. CM siphoned off 2500Cr from state treasury to Srijan NGO account.https://t.co/g6f2U5ml8f

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 26, 2018