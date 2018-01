बलात्कार के आरोप में फरार ‘बाबा’ वीरेंद्र देव दीक्षित की मुश्किलें बढ़ीं, CBI ने दर्ज किए 3 मुकदमे

खुद को बाबा बताने वाले वीरेंद्र देव दीक्षित की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (सीबीआई) ने दिल्ली में बुधवार को उसके खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज किए हैं। जबकि, वीरेंद्र देव अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस उसकी धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही है। बता दें कि वीरेंद्र देव दीक्षित पर आश्रम में लड़कियों को बंधक बनाकर रखने और वहां उनके साथ बलात्कार करने का आरोप है। बीते साल दिसंबर में नई दिल्ली के रोहिणी इलाके से उसके आश्रम से कई लड़कियों को आजाद कराया गया था। वे लंबे वक्त से बंधक बना कर रखी गई थीं, जहां उन पर रोज उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था। यह मामला एक युवती की शिकायत पर सामने आया। जानकारी होने पर दिल्ली पुलिस ने वीरेंद्र देव दीक्षित पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया था। पीड़िता का आरोप था कि 2000 में उसके साथ वीरेंद्र देव ने जबरदस्ती की थी। वह आश्रम में रहने वाली अन्य लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता था। जानकारी पर पुलिस ने तकरीबन 50 लड़कियों को रिहा कराया था। बाबा के देशभर में आश्रमों पर इसके बाद छापेमारी की गई थी।

Delhi: Central Bureau of Investigation (CBI) has registered 3 cases against Baba Virendra Dev dixit; several girls allegedly kept under illegal confinement at his ashram in Rohini were rescued in December 2017

