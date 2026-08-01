सीबीआई ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCL) और उसके पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ EPFO को कथित तौर पर 1,816.22 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज की है। हालांकि उनके प्रवक्ता के जारी एक बयान के मुताबिक अनिल अंबानी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

EPFO ने की थी शिकायत

CBI के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा, “CBI ने 31 जुलाई को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO), मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से मिली एक लिखित शिकायत के आधार पर मेसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, मुंबई, अनिल डी. अंबानी, इसके पूर्व चेयरमैन, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ कथित तौर पर 1,007.55 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाने और 808.67 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी देने के आरोप में FIR दर्ज की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2013 और 2014 के दौरान, RCL ने सिक्योर्ड नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) जारी किए, जिसमें EPFO ने रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड समेत चार पोर्टफोलियो मैनेजरों के ज़रिए 2,500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए। NCD 2023 और 2024 में मैच्योर होने वाले थे।”

सीबीआई के प्रवक्ता ने आरोप लगाया, “आरोपी लोगों ने धोखाधड़ी वाले लेन-देन और फंड को दूसरी जगह लगाया, जिसके कारण रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने NCDs को रिडीम करने में डिफ़ॉल्ट किया और EPFO को कुल 1,816.22 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ।”

अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने क्या कहा?

वहीं शिकायत का जवाब देते हुए अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने कहा, “CBI द्वारा दर्ज की गई FIR रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से संबंधित है। अनिल अंबानी 2005 से नवंबर 2021 तक रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड के नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर/चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया और एक प्रशासक नियुक्त किया। अनिल अंबानी किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं, और कानून में उनके लिए उपलब्ध सभी अधिकार सुरक्षित रखते हैं।”

शिकायत के अनुसार 2013 और 2014 के दौरान RCL ने सिक्योर्ड NCD जारी किए। शिकायत में कहा गया है, “इसके अनुसार, EPFO की ओर से पोर्टफोलियो मैनेजरों द्वारा उपरोक्त NCD में कुल 2,500 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, जिसकी मैच्योरिटी 2023 और 2024 में है।”

लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय ने यह शिकायत तब भेजी जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बताया कि उसे डॉक्यूमेंट्री सबूत मिले हैं और BDO इंडिया LLP के किए गए ट्रांज़ैक्शन ऑडिट से पहली नज़र में पता चला है कि RCL और उसके मैनेजमेंट के इंचार्ज लोगों ने 7 दिसंबर, 2019 से 6 दिसंबर, 2021 के बीच कई फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन किए। इसके अलावा पहले के समय में भी कई फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन पाए गए हैं, जिनकी वजह से RCL का पैसा हड़पने के कारण RCL आखिरकार फेल हो गई।”

ED करेगी आगे की जांच?

FIR के मुताबिक ED की जांच में पहली नज़र में RCL द्वारा कई ट्रांज़ैक्शन किए गए, जिनमें गलत तरीके से लोन देना, फंड का डायवर्जन, सिक्योरिटी में कमी और दूसरे काम शामिल हैं, जिनकी जांच की ज़रूरत है। शिकायत में आरोप लगाया गया, “अगर जांच में यह साबित हो जाता है, तो इस तरह के काम की वजह से RCL की फाइनेंशियल हालत खराब हो सकती है, वह डिबेंचर होल्डर्स के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई, और इसके चलते EPFO को 1,816.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।”

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अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच तेज हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह (RAAG) की कंपनियों के खिलाफ जारी धनशोधन जांच के तहत 3,034 करोड़ रुपये की नयी संपत्तियां जब्त की हैं। पढ़ें पूरी खबर



